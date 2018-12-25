15-летняя казашка стала "Юной Мисс Москва-2018"

В Москве завершился ежегодный конкурс "Мисс Москва".

15-летняя казашка Дина Кожасаева, вышедшая в финал фестиваля талантов и красоты "Мисс Москва-2018", завоевала титул "Юная мисс Москва-2018", передает Zakon.kz.

В Москве завершился ежегодный конкурс "Мисс Москва". В этом году свои талант, ум и красоту показывали 49 девушек.

Титул "Мисс Москва-2018" получила 24-летняя Алеся Семеренко, жительница Центрального округа столицы, приехавшая в Москву из Краснодарского края.

15-летняя казашка Дина Кожасаева, в свою очередь, получила титул "Юная Мисс Москва-2018".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Video by @zarik305 Публикация от Дина Кожасаева (@dinaksaeva.official) 24 Дек 2018 в 2:54 PST

Ранее сообщалось, что девочка живет в Москве с рождения и мечтает стать моделью. По словам ее матери, Линды Кожасаевой, семья родом из Казахстана, но много лет назад перебралась в Москву. Жили обычной жизнью, дети ходили в школу и регулярно навещали своих родственников в Алматы и Шу. Все началось с обычного случая.

"У меня есть подруга - она сама вице-мисс Москва. Когда она увидела Дину, посоветовала отправить запрос на участие. Мы отправили, нас пригласили, Дина понравилась оргкомиссии и прошла в финал. На кастинге ее заметил редактор одного журнала в Дубае, и нас пригласили на съемки", - рассказала Л. Кожасаева.

Сейчас Дина учится в 9 классе Романовской школы №1240 и посещает музыкальную школу.

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