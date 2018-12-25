Преступники из Караганды обворовали квартиру в Астане на 2,5 млн тенге

Воры пытались скрыться на машине.

Сотрудники столичной полиции задержали воров-"гастролеров", подозреваемых в квартирной краже. С преступной целью задержанные прибыли в столицу из Карагандинской области, передает Zakon.kz.

С заявлением о квартирной краже в полицию обратился житель города, о том, что в дневное время, путем взлома замка двери, неизвестные проникли в его квартиру и похитили ценности. Добычей квартирных воров стали золотые и меховые изделия, деньги в сумме 2,5 млн тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции Управления полиции района "Есиль" по "горячим следам" при выезде из города на трассе Астана-Караганда задержали двух подозреваемых, которые пытались скрыться на автомашине. Как выяснилось двое задержанных 33-х и 27-ми лет жители Жезказгана и Балхаша ранее привлекались за аналогичные преступления к уголовной ответственности. Похищенные ценности изъяты и возвращены владельцу.

В настоящее время задержанные водворены в ИВС ДП Астаны. Проводится досудебное расследование по статье 188 ч.4 УК РК (кража). Проверяется причастность задержанных к ранее совершенным аналогичным преступлениям как на территории столицы так и в других регионах.

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