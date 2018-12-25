Санта-Клаус в волшебных санях пролетел над Казахстаном

О перемещениях Санта-Клауса ежегодно рассказывает довольно серьёзная организация - Объединённое командование ПВО США и Канады, но проект "NORAD следит за Санта-Клаусом" носит шуточный характер.

Волшебная летающая упряжка оленей Санта-Клауса с подарками на борту "пролетела" над территорией Казахстана, России, Грузии и других стран. Об этом сообщает Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), которое много лет подряд "следит" за перемещениями дедушки, пишет life.ru.

Санта начал своё путешествие 24 декабря. В 14:05 по московскому времени он вылетел из своей резиденции на Северном полюсе. В 19:25 добрался до России со стороны Монголии. На своих санях он пролетел Иркутск, Новосибирск, затем Казахстан, преодолев Каспийское море, пролетел над Азербайджаном, Грузией, после чего двинулся к Москве и Петербургу.

Зимний волшебник побывал также над Финляндией и Швецией, Белоруссией и Украиной. И движется дальше - в сторону Венгрии и Молдавии.

И хотя о перемещениях Санта-Клауса ежегодно рассказывает довольно серьёзная организация - Объединённое командование ПВО США и Канады, сам проект "NORAD следит за Санта-Клаусом" носит шуточный характер. Он появился в 1955 году, когда один из супермаркетов в штате Колорадо по ошибке вместо телефона Санты указал телефон военных. Они шутку оценили и шутят её больше полувека.

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