Столичные спасатели призвали сократить рабочий день из-за мороза
В случае возникновения чрезвычайной ситуации ДЧС Астаны рекомендует звонить по телефону "112".
Фото : КТВ-Луч25 декабря 2018, 13:14
ДЧС Астаны распространил обращение к первым руководителям организаций и предприятий, передает Zakon.kz.
"В связи с резким понижением температуры воздуха и ухудшением погодных условий и во избежание несчастных случаев Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны рекомендует государственным органам, образовательным учреждениям, объектам предпринимательства (рынки, ТРЦ), строительства сократить рабочий день. Исключение составляют организации жизнеобеспечения города: пожарная служба, полиция, департамент по чрезвычайным ситуациям, скорая медицинская помощь, коммунальные службы", - сказано в сообщении.
По данным "Казгидромета" температура воздуха на 25 декабря составляет -30 С, по ощущению -38 С, ветер 2 м/с.
Ранее сообщалось, что в школах Астаны отменили занятия для учащихся 0-11(12) классов первой и второй смен, а также для студентов 1-2 курсов колледжей.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации ДЧС Астаны рекомендует звонить по телефону "112".
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