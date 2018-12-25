В нескольких регионах РК отменили занятия для школьников и студентов

В предстоящие двое суток, 25-27 декабря, на большей территории Казахстана сохранится морозная погода.

У учеников в нескольких областях Казахстана отменили занятия из-за сильного мороза, передает Zakon.kz.

В Костанае и Караганде отменены занятия для учащихся с 0-9 классы первой смены, сообщили в городских отделах образования.

Не будут заниматься 25 декабря и школьники в Северо-Казахстанской (0-11 классы) и Павлодарской (0-9 классы) областях.

По информации ДЧС ВКО, в Семее отменяются занятия учащихся с 1-к11 лассы первой смены, 1-2 курсы колледжей.

В Риддере - с 1-9 классы первой смены.

Также отменены занятия в Зыряновском и Шемонаихинском районах ВКО.

В школах Астаны отменили занятия для учащихся 0-11(12) классов первой и второй смен, а также для студентов 1-2 курсов колледжей.

Ведущий инженер-синоптик "Казгидромет" Жулдыз Исабекова сообщила Sputnik Казахстан, что в предстоящие двое суток, 25-27 декабря, на большей территории Казахстана сохранится морозная погода

Напомним, 24 декабря в столичных школах прервали занятия. Родителей учащихся второй смены попросили забрать детей из школы в связи с резким похолоданием,

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