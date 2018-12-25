C 1 января Казпочта будет принимать посылки и письма только в открытом виде

Кроме того, отменяется прием почтовых отправлений через почтомат, в связи с невозможностью проверки посылок на предмет содержания запрещенных к пересылке предметов.

Все регистрируемые почтовые отправления, пересылаемые физическими лицами, будут приниматься в открытом виде (за исключением нерегистрируемых писем). Об этом сообщила пресс-служба Казпочты, передает Zakon.kz.

Как поясняется, вступает в действие соответствующая норма (п.2 статьи 39 закона "О почте"). Почтовые отправления юридических лиц будут приниматься в открытом и закрытом виде.

"Все заказные письма, бандероли и письма с объявленной ценностью, а также посылки необходимо приносить в отделение почтовой связи в открытом виде. При этом, принимая почтовое отправление, оператор почты обязан идентифицировать отправителя и зафиксировать его данные", - говорится в сообщении.

Кроме того, отменяется прием почтовых отправлений через почтомат, в связи с невозможностью проверки посылок на предмет содержания запрещенных к пересылке предметов. Прием почтовых отправлений с выдачей через почтомат будет осуществляться через отделения почтовой связи.

Как отмечается, принимаемые меры необходимы для обеспечения безопасности здоровья и жизни пользователей услуг оператора почты и его работников.

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