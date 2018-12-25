Американский эксперт назвал место Головкина в ТОП-5 среднего веса

Лучшим боксером 160 фунтов — это "Канело" Альварес, второй — Геннадий Головкин.

Один из постоянных авторов сайта Boxingnews24.com Дэн Эмброуз не считает обладателя пояса чемпиона мира WBC (Interim) в среднем весе Джермалла Чарло одним из сильнейших боксеров своей категории, сообщает Sports.kz.

В минувший уик-энд американец не без труда одержал победу решением судей над российским боксером Матвеем Коробовым. После этого боя Чарло заявил о желании сразиться с Саулем «Канело» Альваресом и Геннадием Головкиным.

"Чарло точно не выглядел как лучший боксер мира в своем последнем поединке. Он даже не дотягивал до тройки лучших. Учитывая, каким он был неловким, для Джермалла было бы везением обойти кого-то вроде Деметриуса Эндрейда или Роба Бранта. Эти парни кажутся выше Чарло по уровню после его боя с Коробовым. Очевидно, что лучший боксер 160 фунтов — это "Канело" Альварес, второй — Геннадий Головкин. Чемпиона мира IBF Дэниэл Джейкобс теперь можно поставить на третье место, а четвертая и пятая позиции, соответственно, достанутся Эндрейду и Бранту. Чарло пока слишком сырой, чтобы его можно было ранжировать в одном классе с топовыми парнями", — пишет Эмброуз.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!