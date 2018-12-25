Двое детей погибли во время пожара в многоэтажке в Актобе
Пожарные лестничным маршем эвакуировали 95 человек.
Фото : Открытые источники25 декабря 2018, 18:29
25 декабря на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в десятиэтажном жилом доме в Актобе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Нурсултана Нурахметова.
На четвертом этаже загорелась кухня в одной из квартир.
Пожар локализован в 17:00 и ликвидирован в 17:14. Пожарными подразделениями лестничным маршем эвакуировано 95 человек.
На месте пожара обнаружены тела детей 2012 и 2015 годов рождения.
На место пожара было привлечено 21 человек личного состава и 5 единиц пожарной техники ДЧС Актюбинской области.
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