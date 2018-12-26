Каков "ценник" отечественных исполнителей в преддверии праздников?

Приглашение известного исполнителя на новогодний корпоратив настоящая роскошью для большинства казахстанцев.

Волну негодования в социальных сетях вызвала новость о том, что певица София Ротару в праздничную ночь споет в Казахстане за колоссальный гонорар, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Покорившая сердца миллионов народная артистка СССР София Ротару приедет в Казахстан. Эта новость на одном из российских порталов облетела интернет в считанные часы. Как сообщает издание, ценник на живое выступление популярной певицы к новогодним праздникам "взлетел" вдвое – со 100 тысяч евро до 200. Для рядовых казахстанцев такие суммы – из области фантастики.

"Эти деньги можно направить на куда более важные дела или работы, которые помогут народу". "Мне кажется, что лучше помочь детям".

По словам концертного директора знаменитости Сергея Лаврова, требования к гонорарам всех звезд растут в зависимости от того, чем им приходится жертвовать.

"Конечно, когда появляются приглашения в Казахстан, естественно, цена в 2 раза дороже. Любой артист, выезжая в новогоднюю ночь куда-то, естественно, удваивает гонорар. Почему? Потому-что артист в Москве может отработать 2-3 выступления, встретить с семьей Новый год", - рассказывает концертный директор Сергей Лавров.

Позже представители любимицы СНГ по телефону пояснили, что певица в Казахстан не собирается. Тем временем, в нашей стране корпоративные вечеринки в самом разгаре. Практически все местные знаменитости не прочь на этом заработать.

"Когда начинаются корпоративы, мы никогда не остаемся в тени. С 1 декабря и до конца месяца – работа, работа и еще раз работа", - говорит певец Кайрат Баекенов.

"Каждый артист, неважно, Новый год это или любой другой праздник, должен всегда быть перед публикой", - считает певица Мадина Садвакасова.

Чтобы узнать "ценник" отечественных исполнителей в преддверии праздников, корреспонденты Первого канала "Евразия" связались с некоторыми из них и выяснили, что помимо номеров в престижных отелях и перелетов бизнес-классом, желательно и солидное вознаграждение.

Рейтинг "самых дорогих" возглавила певица Ерке Есмахан. Чтобы пригласить ее на новогодний корпоратив – надо раскошелиться - 15 тысяч долларов.

Вокал Торегали Тореали и Макпал Исабековой обойдется вдвое дешевле - 8 тысяч долларов.

Экс-солистка группы КешYOU Жанар Дугалова споет за 7.

А Кайрат Нуртас, который еще в прошлом году не вышел бы на сцену менее, чем за 10 тысяч, в этом году согласен на 5.

"Наши звезды отталкиваются от тех сумм, которые предлагают те же москвичи, или немцы, или англичане. Если их уже пригласили на эти деньги, значит, они стоят этих денег", - объясняет директор государственной концертной организации "Казахконцерт Женис Сейдуллаулы.

Приглашение известного исполнителя на новогодний корпоратив остается настоящей роскошью для многих. Хотя, раз существуют прейскуранты знаменитостей, значит, есть и те, кто не скупится на такой дорогой, во всех смыслах, подарок для себя или своих сотрудников. Ведь люди, все еще, хотят хлеба и зрелищ.

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