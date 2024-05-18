"В стиле Шатунова": исполнитель хита про ландыши порадовал новой песней
Фото: Instagram/jazzdauren
Песня "Дарите женщинам цветы" 20-летнего казахстанского певца Жандаурена Аблаева, более известного как Jazzdauren, за короткое время стала настоящим хитом. Молодой исполнитель решил не останавливаться на достигнутом и выпустил новую композицию, сообщает Zakon.kz.
Трек, опубликованный на YouTube 1 марта 2024 года, уже собрал более 33 миллионов просмотров и сейчас это видео занимает 38-е место в "списке лучших клипов мира".
Комментаторы не перестают писать хвалебные отзывы исполнителю:
- Давно не дарил жене цветы. Сегодня услышал данную композицию, сразу пошел и на все деньги купил ей цветы и не пожалел.
- Мне почти 63, а это песня заставляет меня танцевать.
- Это лучшее, что я услышала после песни Юры "Белые розы"!
- Эта песня помогает всем укреплять семейные отношения.
- Это гимн цветочных магазинов!
- Шедевр, а не песня. В стиле моего любимки Юрки Шатунова.
- Стиль Юры Шатунова продолжает жить. Очень красиво. Рад что у нас в Казахстане есть такие изумруды.
- Меня словно в детство "окунули" плачу, искренне, по-доброму.
- Как-будто Юру Шатунова услышала на первых секундах.
- Я не Айгулька, и не Наташка, но настроение подняли.
И уже 17 мая Аблаев опубликовал отрывок из новой песни про выпускников под названием "Одноклассники".
Пользователи Сети смеются, что еще не отошли от песни про ландыши.
- У него клипы очень простые, но такие близкие родные, талантливый парень, горжусь тобой.
- Супер прям песня, вспоминаешь школьные годы.
- Какой красивый голос! Какой парень молодец!
- Мы еще ландыши, ромашки поем, а ты – "11 "А".
- Таких добрых песен всегда мало.
23 июня 2022 года стало известно о смерти солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. Ему было 48 лет.
Позднее в Сети появилась последняя песня Юрия Шатунова. Композиция называется "Каждому свое". Юрий закончил трек буквально за несколько недель до смерти. Песня готовилась для нового альбома.
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