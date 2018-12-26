Полицейские не дают бомжам замерзнуть в Акмолинской области

Полиция призывает граждан информировать соответствующие органы о людях, ночующих на улице или в других местах.

В связи с понижением температуры воздуха, акмолинские стражи порядка усилили меры по оказанию помощи лицам, без определенного места жительства, передает Zakon.kz со ссылкой на ДП Акмолинской области.

25 декабря, для предупреждения случаев обморожения лиц, без определенного места жительства и возможных трагических последствий, акмолинские полицейские провели на территории Кокшетау ряд специальных мероприятий.

Мобильные группы, из числа сотрудников полиции и работников Центра социальной адаптации, проверяют места возможного нахождения бездомных: теплотрассы, колодцы, подвалы и чердаки жилых домов, строящиеся и заброшенные объекты.

В результате проведенных поисковых мероприятий, только за один день 24 граждан данной категории полицейские поместили в Центр социальной адаптации Кокшетау.

Также стражи порядка доставляют бездомных в приемник – распределитель управления полиции. Только с начала года в учреждение было доставлено 230 лиц, без определенного места жительства. Все доставленные лица проверены по базам данных, поставлены на фото и дактоучет. Такие меры позволяют установить возможную причастность лица к совершению преступлений, определить не находится ли человек в розыске.

Целью проводимых мероприятий является не просто доставка бомжей в полицию, но и дальнейшая помощь таким гражданам в восстановлении документов, удостоверяющих личность, поиске возможных родственников.

"Проводимые рейдовые мероприятия позволяют оказать своевременную помощь тем, кто по каким-либо причинам оказался на улице, а в связи с ухудшением погодных условий и понижением температуры воздуха, последствия могут оказаться трагическими", - отмечают полицейские.

В настоящий момент эта работа продолжается. Полиция призывает граждан информировать соответствующие органы о людях, ночующих на улице или в других местах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!