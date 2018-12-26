Теперь детей можно прописать онлайн

Услуга доступна в разделе "Гражданство, миграция и иммиграция", во вкладке "Регистрация населения и снятие с регистрационного учета".

Прописать детей стало возможным через eGov.kz онлайн, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Национальные информационные технологии".

АО "Национальные информационные технологии" сообщает о запуске новой государственной услуги "Регистрация детей до 16 лет по месту жительства".

Данная услуга предоставляется на портале eGov.kz, посредством подписания услуги электронной цифровой подписью (ЭЦП).

Услуга доступна в разделе "Гражданство, миграция и иммиграция", во вкладке "Регистрация населения и снятие с регистрационного учета".

Для получения услуги необходимо выбрать "Заказать услугу онлайн", заполнить представленную форму, где указывается ИИН ребенка, цель прибытия, причина регистрации и является ли он собственником жилья, в котором хочет зарегистрировать своего ребёнка.

Если собственником недвижимости, является заявитель, то ему необходимо указать регион или регистрационный код адреса (РКА) и подписать заявку с ЭЦП.

В случае, если собственником жилья является третье лицо, то заявителю необходимо указать ИИН собственника, адрес недвижимости и отправить запрос, который поступит в Личный кабинет владельца (если собственниками жилья являются несколько лиц, достаточно указать данные лишь одного, остальные будут автоматически определены системой через базу данных Регистра недвижимости РК). Собственник (один или несколько) подтверждает свое согласие с помощью ЭЦП, после чего заявка возвращается в Личный кабинет желающего зарегистрироваться и ему необходимо также подписать свой запрос с помощью ЭЦП.

После этого заявка попадает в систему МВД РК, где на ее обработку уходит не более 10 минут, затем на портале отображается статус. Проверить адрес прописки можно, получив адресную справку на ребёнка.

Ранее услуга регистрации детей до 16 лет, предоставлялась при обращении родителя во фронт-офисы НАО "ГК "Правительство для граждан".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!