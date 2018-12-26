Военный обезвредил вооруженного преступника, грабившего банк в ВКО

Они будут поощрены командованием частей, где проходят службу.

Двое военнослужащих Вооруженных сил, совершив мужественные поступки, помогли задержать нарушителей закона. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Zakon.kz.

"На Актауском центральном рынке офицер военно-морской базы старший лейтенант Асхат Мадьяров услышал крик о помощи и увидел убегающего грабителя с ножом и в маске. Не раздумывая, Асхат догнал преступника, сбил его с ног, скрутил и передал сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.

В другом случае заместитель командира роты по воспитательной и идеологической работе 4-й механизированной бригады лейтенант Мурод Махаметов в одном из отделений банка города Усть-Каменогорска лицом к лицу столкнулся с грабителем, который угрожал ножом посетителям. Не растерявшись, Мурод мгновенно среагировал, выбил нож и обезвредил нарушителя, удерживая его до прибытия полиции.

"Эти поступки являются образцом мужества, смелости и решительности настоящих защитников Отечества. Данные военнослужащие уже отмечены правоохранительными органами и будут поощрены командованием частей, где проходят воинскую службу", - сказали в министерстве обороны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!