Нигматулин министерствам: Вносите законопроекты в Мажилис, потом на ходу "переобуваетесь"

Спикер Мажилиса - складывается впечатление, что разработчики при подготовке законопроекта глубоко не погружаются в него.

На пленарном заседании Мажилиса под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутатами рассмотрены законодательные поправки, касающиеся вопросов развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности, передает Zakon.kz.

Одной из концептуальных норм законопроекта является маркировка товаров и их прослеживаемость. Разработчиками законопроекта, министерством национальной экономики, предполагается создание для этих целей Единого оператора, а также внедрение Центров этикетирования и маркирования.

Однако Спикер Мажилиса усомнился в необходимости создания такой сложной системы, которая, по его мнению, может привести к созданию лишних звеньев и в конечном итоге, возможно, станет дополнительной нагрузкой на бизнес.

По словам Нурлана Нигматулина, совершенно правильно ставится вопрос депутатами о необходимости закрепления на законодательном уровне требований к Единому оператору, так как эта организация фактически будет иметь республиканскую вертикаль. Вместе с тем, создание Центров этикетирования и маркирования, предлагаемое разработчиками законопроекта, как нового участника рынка, вызвало большие сомнения.

Спикер Мажилиса, обратившись к представителям госорганов, попросил уточнить, согласована ли эта позиция министерством финансов и смогут ли сами товаропроизводители или Единый оператор выполнять функции по этикетированию и маркированию товаров?

Получив утвердительный ответ от представителей госорганов-разработчиков, Нурлан Нигматулин попросил уточнить, чем тогда руководствовались министерства экономики и финансов, предлагая создать эти центры.

"Коллеги, для чего тогда нам нужен посредник? Тем более внося эту норму об этих центрах, вы обозначили только само понятие, не определив ни их задачи, не определив ни их функции. Поэтому мы просто сейчас видим, что на ровном месте у нас вносится предложение по созданию какого-то посредника. Надо пересмотреть эти подходы, как вы считаете?" – обратился Нурлан Нигматулин к министру нацэкономики.

- До второго чтения этот вопрос внимательно изучим. В принципе исходя из той предлагаемой инфраструктуры, когда есть Единый оператор, лишних посредников мы конечно устраним, - ответил Тимур Сулейменов.

Как отметил Спикер Мажилиса, складывается впечатление, что разработчики при подготовке законопроекта глубоко не погружаются в него.

"И только после того, как Парламент примет ваш законопроект в работу, когда депутаты вам аргументированно указывают на необходимость внесения тех или иных поправок, вы, что называется, «переобуваетесь на ходу» и меняете свою позицию словно гонщики «Формулы-1», которые на ходу меняют шины своих болидов. И только здесь начинаете вносить и глубоко прорабатывать свои же законопроекты. И та скорость, с которой вы меняете свою позицию, как вы сейчас продемонстрировали, по основным нормам законопроекта, показывает ваш поверхностный, бессистемный подход при разработке законопроектов. Извините коллеги, но сегодня мы это еще раз увидели", - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Председатель Мажилиса обратился к членам рабочей группы, доработать совместно с разработчиками до второго чтения эти вопросы, прописать в законопроекте требования к Единому оператору и убрать ненужных посредников.

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