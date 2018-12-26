Сильные морозы медленно покидают Казахстан

На западные области уже начали поступать тёплые и влажные воздушные массы связанные с циклонами и атмосферными фронтами.

Стал известен примерный прогноз погоды на 27-29 декабря, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Сибирский антициклон, вызвавший в Казахстане аномальные морозы, будет продолжать оказывать своё влияние на погоду в большинстве областей республики.

В ближайшие сутки, особенно ночью, сильные морозы сохранятся. Но на западные области уже начали поступать тёплые и влажные воздушные массы связанные с циклонами и атмосферными фронтами.

По мере перемещения на восток они будут вызывать местами снегопады, метели, сильный юго-западный ветер, гололёд, повышение температуры и ослабление морозов.

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