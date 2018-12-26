Опасную мясную продукцию выявили в регионах РК

В настоящее время принимаются меры по изъятию вышеуказанной опасной продукции с торговых объектов.

Во время мониторинга безопасности продукции были выявлены нарушения требований гигиенических нормативов и технических регламентов, в пробах пищевой продукции, поставляемой в Казахстан. Об этом сообщили в Комитете охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК, передает Zakon.kz.

Так, нарушения выявлены:

- в пробах тушки цыпленка-бройлера ОАО "Птицефабрика "Дружба" (Республика Беларусь), выявлены бактерии рода сальмонелла (Salmonella enteritidis), бактерии группы кишечной палочки (в объектах торговли Костанайской области);

- в колбасах "Измайловская", "Оригинальная", производства АО "Омский бекон" (Российская Федерация), в сосисках "Молочные" производства ООО "Сибирские колбасы, в продукте из мяса "Ветчина столичная Вязанка" производства ЗАО "Стародворские колбасы" (Российская Федерация), в колбасе"Особая" производства ООО "Восходящая звезда" (Российская Федерация) выявлено превышение массовой доли нитрита натрия (в объектах торговли Северо-Казахстанской области);

- в наборе для супа из мяса цыпленка-бройлера, производителя ООО "Нагайбакский птицеводческий комплекс" (Российская Федерация), выявлены бактерии рода сальмонелла (Salmonella infantilis), и отсутствовала маркировка на государственном языке (в объектах торговли Костанайской области);

- в пробах рагу из мяса цыплят-бройлеров производства ООО "Магнитогорский птицеводческий комплекс "Бройлерное производство" (Российская Федерация) в объектах торговли Акмолинской области, в пробах голени цыпленка-бройлера "Благояр" производства ООО "Птицекомбинат" (Российская Федерация) на объектах торговли в Жамбылской области, выявлены несоответствия по показателю общей микробной обсемененности;

"В настоящее время принимаются меры по изъятию вышеуказанной опасной продукции с торговых объектов, а также принимаются меры административного характера в отношении реализаторов", - говорится в сообщении.

Напоминаем, в случае обнаружения несоответствующей продукции на прилавках магазинов страны вы можете письменно или по номеру 8 /7172/ 74-27-04 обратиться в адрес Комитета и его территориальные департаменты (контактные данные ДООЗ каждого региона указаны на сайтеkooz.dsm.gov.kz/ru в разделе территориальные департаменты).

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