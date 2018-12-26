Казахстан увеличил экспорт газа

В этом году увеличен объем международного транзита газа до 90 млрд кубометров, рост к 2017 году составит 6,4%.

Добыча природного газа в Казахстане по итогам года составит 54,8 млрд кубометров. Рост по сравнению с прошлым годом составит 2,6%. Об этом 26 декабря на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал министр энергетики Канат Бозумбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Производство товарного газа увеличилось до 33 млрд кубометров с ростом на 4,4% и сжиженного газа - до 3 млн тонн с ростом на 3,4% к 2017 году.

Экспорт газа составит 19 млрд кубометров с ростом на 10,4% к 2017 году. При том, что плану на 2018 год составил именно эту цифру.

"В рамках экономического сотрудничества с Китаем налажен ежегодный объем экспорта газа до десяти млрд кубометров. В 2017 году впервые был осуществлен экспорт газа в объеме 1,1 млрд кубометров, в 2018 году объем уже составит 5,8 млрд кубометров", - сказал Бозумбаев.

Он также отметил, что в этом году увеличен объем международного транзита газа до 90 млрд кубометров, рост к 2017 году составит 6,4%.

Так, транзит в Узбекистан составил 10,5 млрд кубометров, в Туркменистан – 36,0 млрд кубометров, в Россию – 43,5 млрд кубометров.

Татьяна Ковалева, Астана

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