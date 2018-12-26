В Казахстане практически не производят зимнее дизельное топливо

У нас 2 завода Шымкентский и Павлодарский никакого зимнего топлива не производят, у них сезонная температура замерзания минус 20-25 градусов – Бозумбаев.

Казахстанские нефтеперерабатывающие заводы практически не производят зимнее дизельное топливо. Это не рентабельно. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал министр энергетики Канат Бозумбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр также сообщил, что видел фейковые видео о якобы низком качестве казахстанского зимнего дизельного топлива и заверил, что отечественные НПЗ к этому не имеют никакого отношения.

"У нас 2 завода Шымкентский и Павлодарский никакого зимнего топлива не производят, у них сезонная температура замерзания минус 20-25 градусов и сравнивать с российской "Арктикой", наверное, не прилично. Стоимость "Арктики" с температурой замерзания – 45 составляет 260-270 тенге, а наша межсезонка стоит 193-195 тенге. На атырауском НПЗ дизтопливо зимнее до – 37 градусов начало производиться, это небольшие партии. По качеству никаких нареканий совсем нет", - сказал он.

Он предположил, что и видео, и нарекания относятся к каким-то частным НПЗ, которые приобретают межсезонное дизтопливо и путем присадок пытаются увеличить температуру замерзания и довести ее до зимнего. Но не стал эти попытки комментировать.

"Казахстан зимнее дизтопливо в основном использует во второй половине декабря – январе. В феврале оно уже спросом перестает пользоваться. Поэтому строить все три завода под дизельное топливо, чтобы 1,5 месяца выпускать его, а потом не пользоваться этим оборудованием, наверное, было бы не по-хозяйски", - добавил он.

А потому, зимнюю "Арктику" для северных регионов страны, когда температура опускается ниже 30 градусов импортируют из Российской федерации. У двух государств по этому вопросу есть совместный соответствующий баланс.

Татьяна Ковалева, Астана

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