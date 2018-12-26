Курс доллара резко подрос

В обменниках доллар продают по 378,5-379 тенге, евро - 430,5 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами, передает Zakon.kz.

Cредневзвешенный курс доллара США составил 374,06 тенге за доллар при объеме торгов 100,65 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 373,56 тенге за доллар (+2,48 тенге), суммарный объем торгов – 129,85 млн USD (-38 100 тыс. USD.).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,4240 тенге за рубль при объеме торгов 10 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,4222 тенге за рубль, суммарный объем торгов – 25 млн рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 53,9100 тенге за юань при объеме торгов 900 тыс. юаней.

В обменниках курс доллара - 375,3-379 тенге, евро - 426,5-430,5 тенге, рос.рубля - 5,45-5,5 тенге.

В торгах приняли участие 23 банка.

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