Появились подробности смерти школьника в Уральске

Мальчик потерял сознание, сидя на скамейке на уроке физкультуры.

Управление образования Западно-Казахстанской области прокомментировало смерть учащегося Зеленовского района Асанской общебразовательного комплекса "школа-сад", передает Zakon.kz.

По официальным данным, 25 декабря около 17.30 часов у ученика 5 класса Мерея Жанболатулы Елемесова (2008 г.р.) ухудшилось здоровье на уроке физической культуры. Мальчик потерял сознание, когда сидел на скамейке. По состоянию здоровья он не получал физической нагрузки на этом уроке.

Ученику была оказана первая медицинская помощь и вызвана скорая помощь в присутствии его отца, заместителя директора по учебной работе данной школы.

Служба скорой помощи доставила ребенка в городскую многопрофильную больницу, где позднее он скончался.

По данным директора школы, учитель физической культуры не привлекал мальчика к физическим нагрузкам на уроке, зная о его слабом здоровье.

Ученик не был освобожден от урока физической культуры, так как диагноз ученика не был определен окончательно.

На данный момент компетентные органы проводят следственные мероприятия.

Ранее сообщалось о смерти ребенка после урока физкультуры.

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