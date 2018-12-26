Назарбаев реорганизовал МИР РК в новое ведомство

Министерство по инвестициям и развитию станет Министерством индустрии и инфраструктурного развития.

26 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев издал приказ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

"В целях повышения эффективности системы государственного управления ПОСТАНОВЛЯЮ:

Реорганизовать Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан путем преобразования в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан с передачей функций и полномочий:

Министерству национальной экономики Республики Казахстан в сфере формирования государственной политики по привлечению инвестиций;

Министерству иностранных дел Республики Казахстан в сфере реализации государственной политики по привлечению инвестиций.

Определить:

Министерство иностранных дел Республики Казахстан ответственным за координацию деятельности в сфере продвижения экспорта;

Государственные органы правопреемниками прав и обязательств реорганизуемого государственного органа в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.

Правительству Республики Казахстан обеспечить:

передачу Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан ведение Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

передачу соответствующей штатной численности реорганизуемого государственного органа;

передачу прав владения и пользования пакетом акций акционерного общетсва "Национальная компания "Kazakh Invest" Министерству иностранных дел Республики Казахстан;

принятие иных мер по реализации настоящего Указа.

Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года №6 "О структуре Правительства Республики Казахстан" следующее изменение:

строку "Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан;".

изложить в следующей редакции:

"Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;".

Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

Настоящий указ вводится в действие со дня подписания".

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