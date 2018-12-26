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Назначен новый министр иностранных дел Казахстана

Им стал Атамкулов.

Фото : Zakon.kz26 декабря 2018, 18:29

26 декабря президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев назначил министром иностранных дел страны Атамкулова Бейбута Бакировича, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Указом главы государства Атамкулов переведен на новую должность с позиции министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Атамкулов Бейбут Бакирович родился 19.05.1964, в КазССР; Алматинская область; Жамбылский район; село Узынагаш.

В 1986 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина (Инженер-металлург), в 2000 - Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (Экономист).

Кандидат экономических наук, тема диссертации: "Регулирование инвестиционных процессов в социальной сфере, на примере Республики Казахстан" (2000).

Трудовой стаж: · Плавильщик, мастер, старший мастер рафинировочного цеха, ведущий инженер ОКС, ведущий инженер, заместитель начальника отдела ВЭС Чимкентского свинцового завода (1986-1991);· Директор ВТФ "Черметэкспорт", РВО "Казметаллэкспорт" (1991-1993);· Первый заместитель генерального директора ГВК "Казахстан Сауда" Министерства внешнеэкономических связей РК (1993-1996);· Первый заместитель генерального директора ГАО "Карагандинский металлургический комбинат" (1996);· Президент компании "Рахат МеталС" (1996-2002);· Президент, председатель Совета директоров ГК "Рахат" (2002-2006);· Советник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2006);· Советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2006-2007);· Советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Исламской Республике Иран (2007-2008);· Генеральный консул Республики Казахстан во Франкфурте-на-Майне (ФРГ) (2008-2010);· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Малайзии (05.2010-09.2012);· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индонезия, Бруней-Даруссаламе, Республике Филиппины по совместительству (11.2010-07.2012);· Ответственный секретарь Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (10.2012-06.08.2014);· Ответственный секретарь Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (13.08.2014-08.2015);· Аким Южно-Казахстанской области (08.08.2015-10.2016);· Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (с 07.10.2016).

Председатель Совета директоров АО "Экспортно-кредитная страховая корпорация "КазЭкспортГарант" (25.12.2012)


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