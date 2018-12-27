Уральцы задолжали коммунальщикам более 500 млн тенге

С долгами в новый год вступают и предприниматели города — за ними числится более 50 млн тенге.

Более тысячи квартир в одном только городе арестованы из-за долгов по "коммуналке". Судебные исполнители идут на радикальные меры, поскольку основная часть должников – инвалиды, безработные, либо многодетные, и взыскать с них нечего. На сегодняшний день долг по этим квартирам превышает 500 млн тенге. Еще 50 млн задолжали промышленные предприятия и юридические лица, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Некоторые жители будут встречать праздник в арестованных квартирах. Причина - большие долги за коммунальные услуги. Всего уральцы задолжали за тепло 500 млн тенге!

Судоисполнители в этой семье частые гости. По их утверждению, по данному адресу глава семейства выпивает, его жена - инвалид. Не работают и другие члены семейства. Коммунальные услуги не оплачивают - однако, и взыскать с них по долгам нечего.

Ерлан Карекесов, ЧСИ:

"В связи с тем, что решение суда не исполняется, оно у нас на производстве находится. Эти производства уже по третьему-четвертому кругу через частных судебных исполнителей, через государственных судебных исполнителей прошли. Отрабатываем. "Жайыктеплоэнерго" подает дальше, по новому кругу, а в итоге производство висит, деньги висят, не выплачивают".

Среди злостных неплательщиков и многодетная мать. За ее семьей числится долг больше 200 тысяч тенге. За невыполнение решений суда ее супруг даже находился под арестом 3 суток. Но данные меры проблему не решили.

"Я плачу, сколько могу, со своей пенсии. Я на пенсию вышла раньше, как многодетная мать. - Ваши дети с вами живут? Сколько их у вас ? - Да. У меня 5 детей. Все совершеннолетние, двое со мной живут. Но у них нет постоянной работы".

С долгами в новый год вступают и предприниматели города — за ними числится более 50 млн тенге. Организация, обеспечивающая теплом город, подает в суд на злостных неплательщиков. Только за 2018 год о взыскании задолженности за потребленную тепловую энергию было подано около 3 тысяч исковых заявлений.

Айгуль Нурмуханова, ведущий специалист отдела энергоснабжающей компании:

"Судебными исполнителями наложены такие меры принудительного исполнения, как ограничение на выезд должников за пределы РК — таких 484 постановления, арест на недвижимое имущество — это более 1 тысячи постановлений, арест авто — 79 постановлений. Также арест на банковские счета и банковские карты — более 500 постановлений".

Как правило, злостные неплательщики годами не оплачивают долги. А последние, как известно, имеют свойство расти, как снежный ком, только усугубляя проблему. Большинство нарушителей не работает. Наложение ареста на квартиру - один из эффективных способов воздействия на должников. К нему и решили прибегнуть коммунальные службы Уральска. Уже более тысячи человек не могут осуществить какие-либо сделки с недвижимостью, пока не погасят долги.

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