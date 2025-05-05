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Общество

Жители Шымкента задолжали за отопление более 800 млн тенге

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 06:20 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
814 млн тенге – такова сегодня сумма долга шымкентцев за тепло, сообщает Zakon.kz.

У одних задолженность копится месяцами, у других – годами, передает "24kz". Однако выяснилось, что и сама теплоснабжающая компания – в долгах. Государственное коммунальное предприятие "Куатжылуорталык-3", которое отапливает городские дома, обязано вернуть необоснованный доход и выплатить крупный штраф.

"Необоснованный доход составил 2,8 млрд тенге. То есть они с акимата взяли средства на оплату тепловой, электрической энергии и в то же время с населения в тарифе эту же сумму получили. Антимонопольный орган признал это необоснованным доходом", – рассказал первый заместитель руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции Алексей Колосков.

Однако в коммунальном предприятии не согласились с решением и затеяли долгую судебную тяжбу. Дело прошло все инстанции, вплоть до Верховного суда, который в феврале 2024 года окончательно встал на сторону потребителей. Но даже после этого предприятие не ввело сниженный тариф.

За несвоевременное исполнение мер департамент также потребовал взыскать штраф. По закону – это 10% от необоснованного дохода. Сейчас коммунальное предприятие обжалует протокол в суде.

Пока идут судебные разбирательства, в городе уже началась подготовка к новому отопительному сезону. В этом году из бюджета планируют выделить один млрд 900 млн тенге на замену тепловых сетей. Этой суммы хватит на обновление 33 км труб.

Руководитель тарифного регулятора напомнил, что решение суда о введении компенсирующего тарифа подлежит обязательному исполнению. В Антикоррупционной службе добавили, что уже в следующем отопительном сезоне горожане будут платить меньше.

Недавно в Шымкенте предотвратили нерациональные бюджетные траты на 11 млрд тенге.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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