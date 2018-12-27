Большая вода "обрушилась" на Кызылординскую область

Возможной причиной того, что произошло, могут быть грызуны, которые прорыли норы в дамбе.

Стихийное бедствие произошло в Кызылординской области. Прорвав дамбу на реке Сырдарья, вода обрушилась на Казалинский район, и затопила 60 гектаров пастбищ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Жилые дома и территория вокруг них в скором времени рискуют оказаться не просто в воде, а скованы слоем льда. В районе уже ликвидируют последствия стихии. В зоне ЧП уже двое суток работают 150 человек и 40 единиц техники.

"Сколько тут живу, такого никогда не было! Чтобы посреди зимы вода вышла из берегов! Почему так происходит? Как бюджет осваивают вообще, и почему не торопятся предотвратить это все?",- возмущается жительница Казалинского района Улия Жубаныш.

В ответ на слова местных жителей в акимате района заявили, что нашли виновных.

"Аким области Крымбек Елеуович в 2018 году обозначил 21 опасную территорию в области. И наш район таковым никогда не считался. Возможной причиной того, что произошло, могут быть грызуны, которые прорыли норы в дамбе", - сказал замакима Казалинского района Галымжан Еркебай.

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