Себестоимость строительства жилья снижается в Казахстане

Самый высокий уровень оптимизации строительства наблюдается в Алматы: себестоимость одного квадрата упала за год на 26,4 тысячи тенге.

Казахстанские застройщики снижают себестоимость строительства жилья. В среднем затраты на квадрат нового жилья за год снизились со 110 тысяч до 104 тысяч тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

Самый высокий уровень оптимизации строительства наблюдается в Алматы: себестоимость одного квадрата упала за год на 26,4 тысячи тенге.

Жилстрой становится одной из главных точек экономического роста Казахстана. За последний год объем инвестиций в жилищное строительство увеличился на четверть и уже превысил 1 триллион тенге.

При этом частные застройщики увеличили объемы инвестиций на 29%, а индивидуальные застройщики — на 41%.

Платежеспособная база спроса на рынке увеличивается. За январь–ноябрь 2018 года заключено 243 тысячи сделок по купле-продаже жилья. Годовой рост — 10%.

Ипотека также на подъеме: объем займов на приобретение жилья за год прибавил 17%.

В среднесрочной перспективе ожидается стабильный рост платежеспособного спроса на рынке жилья. Об этом говорят косвенные показатели.

Растут накопления физлиц в банках второго уровня. Вклады физлиц за год увеличились на 4%, а оборот по платёжным картам — более чем на 40% (снятие наличных и безналичные платежи).



Один из ключевых каналов дальнейшего развития рынка — инструменты долевого участия населения в жилстрое. Привлекая средства населения на строительство жилья, застройщики получают беспроцентные финансовые ресурсы, что сказывается на конечной себестоимости строительства.

В свою очередь, покупатели получают значительные скидки на приобретение будущего жилья. А с учетом того, что строящееся жилье под гарантии Фонда гарантирования жилищного строительства выступает фактически залоговой базой для банков, конечные потребители легко могут оформить под него ипотеку.

Кроме этого, фонд как системообразующий игрок на рынке долевого строительства совместно с другими институтами развития и акиматами формирует готовые пулы покупателей для застройщиков, что приводит к стабильному финансированию проектов на старте.



На текущий момент строительный сектор с точки зрения привлечения внешних финансов максимально автономен. Кредиты банков в строительство интенсивно сокращаются. За последний год объем займов в отрасль сократился на 166 миллиардов тенге.

Если в среднем в инвестиционном портфеле Казахстана собственные средства бизнеса занимают 73%, то в строительном секторе их доля превышает 90%. Это ещё раз подчёркивает, что на текущий момент средства населения являются одним из основных источников фондирования для застройщиков.

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