Вкладчики "Qazaq Banki" уже могут получить возмещение в банке-агенте

Выплата будет производиться до 24 июня 2019 года во всех отделениях банка-агента в 17 филиалах, которые расположены в каждом регионе республики.

В понедельник, 24 декабря, началась выплата возмещения вкладчикам АО "Qazaq Banki" через банк-агент ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД).

Выплата будет производиться до 24 июня 2019 года во всех отделениях банка-агента в 17 филиалах, которые расположены в каждом регионе республики.

"Согласно финальному реестру, предоставленному ликвидационной комиссией АО "Qazaq Banki" по состоянию на 12 декабря 2018 года, общая сумма выплаты вкладчикам АО "Qazaq Banki" составляет 20,5 миллиардов тенге. Возмещение от Казахстанского фонда гарантирования депозитов получит каждый из 18 тысяч вкладчиков банка в полном объеме гарантийного возмещения. С 24 декабря вкладчикам АО "Qazaq Banki" выплачено возмещения на сумму порядка 7,8 миллиардов тенге. Возмещение получили 1 541 человек", - сообщили в фонде.

На возмещение из средств КФГД имеют право вкладчики АО "Qazaq Banki" – физические лица и индивидуальные предприниматели. Возмещаются деньги, размещенные во вклады, на текущих счетах и платежных карточках. Возмещение выплачивается в полной сумме депозита и накопленного (капитализированного) вознаграждения. Максимальная сумма выплаты составляет:

• 10 миллионов тенге – по депозитам в тенге,

• 5 миллионов тенге – по депозитам в иностранной валюте,

• 15 миллионов тенге – по депозитам одного вкладчика, размещенным в АО "Qazaq Banki" одновременно в тенге и в иностранной валюте (не более эквивалента 5 миллионов тенге – по депозиту в иностранной валюте).

Выплата возмещения каждому вкладчику АО "Qazaq Banki" – гарантирована, так как проводится из специального резерва КФГД, который накапливается на постоянной основе за счет взносов банков. Сегодня за счет взносов и собственного капитала КФГД располагает резервом 773,7 миллиардов тенге для выплаты возмещения вкладчикам ликвидируемых банков. В банке-агенте ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) уже предусмотрены деньги на выплату каждому вкладчику АО "Qazaq Banki" в полном объеме гарантийного возмещения.

Как отметили в КГД, в связи с длительным ожиданием вступления в силу решения суда о принудительной ликвидации банка и начала выплат, некоторые вкладчики ликвидируемого банка стремятся как можно быстрее получить деньги наличными. Что вызвало ажиотаж.

В фонде заверили, что накопленный резерв КФГД – достаточен для проведения выплаты всем вкладчикам АО "Qazaq Banki" на полную гарантируемую сумму. Общая сумма выплаты вкладчикам АО "Qazaq Banki" не превышает 3% от объема накопленных резервов КФГД. Кроме того, банк-агент выбирается из числа банков второго уровня, которые имеют устойчивое финансовое положение и соблюдают законодательство Республики Казахстан (отсутствуют действующие ограниченные меры воздействия и санкции).

Во-вторых, деньги банка-агента для выплаты компенсации вкладчикам ликвидируемого банка не используются. Выплата проводится исключительно из собственных средств Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

В-третьих, выплата возмещения вкладчикам проводится независимо от объема оставшихся активов в ликвидируемом АО "Qazaq Banki" и от скорости их реализации, поэтому задержка выплаты компенсации вкладчикам АО "Qazaq Banki" из-за недостаточности денег совершенно исключена!

Для того, чтобы получить гарантированное возмещение по депозитам, вкладчикам ликвидируемого банка необходимо обратиться в любое отделение или филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), имея при себе документ, удостоверяющий личность, и заполнить заявление на выплату возмещения. Бланк заявления можно получить в отделении банка-агента или загрузить электронный вариант на интернет-сайте КФГД и заполнить заранее. Поскольку идентификация вкладчика будет осуществляться по документам, удостоверяющим личность, дополнительные документы, такие как договор банковского вклада или приходные кассовые ордера для получения выплаты не требуются.

Заявление можно подать в любой день до 24 июня 2019 года. Как правило, банк-агент осуществляет выплату компенсации день в день, то есть в течение дня подачи заявления, и лишь в случае обращения за выплатой по доверенности или обращения наследников или третьих лиц срок выплаты может быть продлен, но не более пяти рабочих дней.

По выбору вкладчика возмещение может быть выплачено наличными деньгами в кассе банка-агента или безналичным переводом на банковский счет в банке-агенте или любом другом банке по реквизитам, указанным вкладчиком в заявлении на выплату возмещения. Вкладчикам АО "Qazaq Banki" доступна опция получить деньги на неименную банковскую карточку мгновенного выпуска Instant в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан). Вкладчикам АО "Qazaq Banki" будет также предложено открыть вклад на сумму возмещения в банке-агенте по текущим депозитным программам банка-агента.

Как правило, при одновременном обращении за компенсацией большого числа вкладчиков ликвидируемого банка и необходимой проверки персоналом банка-агента документов каждого обратившегося, время ожидания увеличивается, и в связи с этим возникают очереди. Для этого в операционных залах присутствует подготовленный персонал банка-агента: можно предварительно получить консультацию о порядке получения компенсации, полноте документов и правильному заполнению заявления на выплату возмещения. Дополнительно можно обратиться в колл-центр ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по номеру 5050 или в колл-центр КФГД – по короткому номеру 1460.

Дополнительно в КГФД просят вкладчиков АО "Qazaq Banki" обратить внимание, что банк-агент осуществляет выплату только в национальной валюте и только в объеме обязательств, зафиксированных в реестре ликвидационной комиссией. Поэтому если возникают вопросы к сумме компенсации, к примеру, в части применения обменного курса валюты, начисления и капитализации вознаграждения, зачета по обязательствам перед ликвидируемым банком, либо в спорных ситуациях, связанных с суммой выплаты, необходимо обратиться в ликвидационную комиссию АО "Qazaq Banki":

в городе Алматы: проспект Назарбаева, д. 279, телефон: +7 (727) 380 39 51,

в городе Астане:

ул. Кунаева, д. 14/3 (бизнес-центр "Нурсая"), 1–2 этаж, телефон: +7 (717) 291 92 60 (до 31 декабря),

район Алма-Ата, улица Иманова, 11, бизнес-центр "Нурсаулет" (с 1 января 2019 года).

КФГД и банк-агент принимают все меры для обеспечения безопасности вкладчиков АО "Qazaq Banki", получающих возмещение в отделениях банка-агента. В операционных залах организовано дежурство работников службы безопасности банка-агента, а филиалы и отделения банка-агента находятся под усиленной охраной территориальных органов внутренних дел для обеспечения правопорядка и безопасности.

В КФГД настоятельно просят вкладчиков АО "Qazaq Banki" принимать все меры, направленные на собственную безопасность и сохранность денег.

"Избегайте контактов с лицами, которые предлагают услуги по ускоренному получению возмещения в банке-агенте, дают рекомендации получить возмещение исключительно наличными деньгами, оказывая давление и принуждая к вложению выплаченных денег в пользу конкретных финансовых организаций. Вкладчикам АО "Qazaq Banki" следует сообщать обо всех подобных случаях, о которых им стало известно, непосредственно в банк-агент или в Казахстанский фонд гарантирования депозитов", - советуют в фонде.

Вкладчики АО "Qazaq Banki" могут получить консультацию в колл-центре КФГД по короткому номеру 1460 (звонок бесплатный), в колл-центре банка-агента 5050 (звонок бесплатный) и в ликвидационной комиссии АО "Qazaq Banki" в городе Алматы и Астане.

АО "Qazaq Banki" лишен лицензии на проведение всех банковских операций на основании решения правления Национального банка РК от 27 августа 2018 года. 24 октября Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы принял решение о принудительной ликвидации банка. В связи с прекращением судебного производства по апелляционной жалобе, поданной 29 ноября, решение СМЭС города Алматы от 24 октября 2018 года вступило в законную силу 12 декабря. 13 декабря КФГД объявил о назначении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) банком-агентом, который от имени и за счет средств КФГД будет принимать заявления вкладчиков АО "Qazaq Banki" и выплачивать возмещение. 24 декабря, на шестой рабочий день со дня вступления в законную силу решения суда, банк-агент начал прием заявлений и выплату возмещения.

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