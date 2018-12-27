Президент РК подписал поправки по госзакупкам

Закон направлен на совершенствование законодательства о государственных закупках и закупках в квазигосударственном секторе.

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Закон направлен на совершенствование законодательства о государственных закупках и закупках в квазигосударственном секторе. Закон внесит изменения и дополнения в 9 законодательных актов, в том числе в Кодекс об административных правонарушениях и Предпринимательский кодекс, а также 7 законов.

Предполагается создание единой точки доступа к информационным системам электронных закупок госорганов и закупок субъектов квазигоссектора. Использование единого информационного ресурса позволит предпринимателям определять общий объем потребности в товарах, работах и услугах по всем закупкам с одного портала.

Также в системе госзакупок предлагается формирование и ведение республиканского реестра жалоб, в котором планируется отражать сведения о поданных посредством веб-портала жалобах, а также принятых по результатам их рассмотрения решениях. Законопроектом предусматривается, что потенциальные поставщики, занявшие вторые места и не заключившие договор о госзакупках, не подлежат включению в реестр недобросовестных участников госзакупок, поскольку зачастую такие потенциальные поставщики не осведомлены о том, что к ним на подписание поступил документ.

Кроме того, устанавливается право заказчика не обращаться с иском в суд о признании поставщика недобросовестным, если в совокупности удовлетворяются некоторые условия. Это в случае, если поставщиком выплачены неустойки (штрафы и пени); когда договорные обязательства исполнены в полном объеме; отсутствует ущерб, причиненный заказчику.

Как отмечал ранее спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, закон также направлен на снижение коррупции, так как число коррупционных правонарушений в сфере госзакупок увеличивается с каждым годом.

"Полагаю, что предусмотренные законопроектом меры регулирования госзакупок и закупок квазигосударственного сектора, а также установление ценовых порогов, введение предварительного квалификационного отбора, сокращение оснований для закупок из "одного источника" позволят уменьшить предпосылки для совершения коррупционных правонарушений", - сказал Н. Нигматулин.

Закон также уделяет внимание качеству госзакупок. Предусматривает такие меры, как приоритет качественных критериев выбора поставщика перед ценовыми, централизация закупок, правильное применение национальных стандартов, должны способствовать решению этой проблемы.

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