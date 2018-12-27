Под налоговую амнистию в Казахстане попадут более 90 тысяч субъектов МСБ

При этом общая сумма пеней, подлежащая списанию, составляет 122,9 млрд.тенге, штрафов - 7,3 млрд тенге.

С 1 января 2019 года предстоит налоговая амнистия для субъектов малого и среднего бизнеса, которым спишут пени и штрафы при условии уплаты основной суммы налога. В связи с этим, в Министерстве финансов опубликовали статистику готовящихся поправок, передает Zakon.kz.

Проект поправок предусматривает списание малому и среднему бизнесу пени и штрафов при условии погашения до 31 декабря 2019 года основного долга, имеющегося на 1 октября 2018 года.

При этом под амнистию не подпадают крупные налогоплательщики, подлежащие мониторингу, недропользователи (за исключением недропользователей, являющихся таковыми исключительно из-за обладания правом на добычу подземных вод, лечебных грязей), производители подакцизной продукции.

По предварительным данным, под амнистию подпадает 90 077 субъектов среднего и малого бизнеса (31 210 юридических лиц и 58 867 индивидуальных предпринимателей), которые имеют налоговую задолженность в размере 340,6 млрд. тенге. При этом общая сумма пеней, подлежащая списанию, составляет 122,9 млрд.тенге, штрафов - 7,3 млрд.тенге, которые будут списаны при условии уплаты основного долга в размере 210,4 млрд.тенге.

При этом также будут списаны пени, начисленные с 1 октября 2018 года до даты уплаты основного долга. Для освобождения от накопленных долгов по пени и штрафам налогоплательщикам необходимо уплатить в бюджет сумму основного долга по налогам, имеющегося по состоянию на 1 октября 2018 года.

После того, как законопроект, предусматривающий внесение соответствующих поправок, будет подписан, Министерством финансов будут утверждены Правила списания пеней и штрафов, предусматривающие пошаговый механизм проведения налоговой амнистии.

Предварительная дата работы по списанию пеней и штрафов в министерстве проведут в марте 2019 года. Налоговые амнистии по списанию пени и штрафов в Казахстане проводились трижды: в 1997-1999 годах, в 2011 и 2015 годах.

О проведении налоговой амнистии Нурсултан Назарбаев объявил 5 октября.

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