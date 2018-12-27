Венгрия заинтересована в отмене виз для граждан Казахстана

Не исключено, что страны подпишут соответствующее соглашение уже в следующем году.

Венгрия проявляет интерес к отмене виз для граждан Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Не исключено, что страны подпишут соответствующее соглашение уже в следующем году.

Хлопоты для казахстанских туристов, желающих посетить Венгрию, составляет членство этой страны в Шенгенской зоне, начиная с 2007 года. Следовательно, для поездки туда казахстанцам нужно иметь действующую въездную визу единого образца для 26 европейских стран. Теперь же Венгрия имеет все шансы облегчить визовые требования для Казахстана, предъявляемые Европейским союзом.

Именно в офисе ЕС уже в ближайшее время обсудят вопрос ослабления визового режима для казахстанцев.

Индира Мурымбаева, член диаспоры Казахстана в Венгрии:

- Я уже давно живу в Будапеште и всегда жду приезда своих родных и близких. Конечно, документооборот забирает много времени, хотелось бы его экономить. Введение безвизового режима, думаю, существенно повлияет на взаимоотношения стран, позволит стать ближе, в том числе – на культурном уровне.

Таких как Индира – не одна сотня человек. Свободное перемещение по маршруту Астана-Будапешт может открыть перспективные горизонты, как для простых казахстанцев, так и для представителей бизнес-сообщества. Больше всех такого ажиотажа на рынке ожидают туристические агентства. Многие из них уже предсказывают повышенный спрос на данном маршруте.

Марина Миронова, эксперт по туризму:

- Введение безвизового режима, конечно, увеличит поток, потому что интерес у казахстанцев к данной стране есть, я вижу – это родственные связи, можно сказать, что казахстанцы и венгры - родные братья, у них очень много общего.

Популярность венгерского направления среди казахстанцев налицо - с момента запуска авиарейса Астана-Будапешт им воспользовались более 40 тысяч человек. Более того, уже в будущем году Казахстан посетят наиболее авторитетные бизнесмены Венгрии, а Министерство национальной экономики нашей страны пригласило сельскохозяйственные венгерские компании инвестировать в Казахстан. С этой позиции, отмена виз между странами станет первым шагом к большому деловому сотрудничеству.

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