Почему введение НДС для букмекерских контор отразится на развитии спорта и приведёт к безработице

В странах ОЭСР и ЕАЭС обороты в сфере игорного бизнеса полностью освобождены от НДС.

С 1 января 2019 года в Налоговом Кодексе предусматривается, что освобождение от НДС субъектов игорного бизнеса, действовавшее со времени обретения Казахстаном независимости прекращается.

По мнению бизнес сообщества, общественных организаций, Национальной Палаты Предпринимателей "Атамекен", а также международных консалтинговых компаний введение НДС для букмекерских контор (а) не соответствует международной практике, как стран Европейского Союза, также России и Белоруссии, и (б) не соответствует законодательству Казахстана, т.к. у некоторых субъектов по природе их бизнеса не должно быть НДС (например, для банков и финансовых организаций при осуществлении ими заемных операций, или субъектами игорного бизнеса при заключении ими пари, т.к. ни заемные операции и ни заключение пари не относятся к товарам, работам и услугам).

26 декабря 2018 года на пленарном заседании Мажилиса Парламента при обсуждении законопроекта по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности, среди прочих вопросов, в том числе обсуждался вопрос введения НДС в сфере игорного бизнеса.

Так депутат А.Перуашев, сообщил, что законопроектом предусматривается введение НДС в сфере игорного бизнеса. Это концептуально неверное решение, поскольку речь идет об отрасли, где не создается добавленная стоимость и отсутствует возможность формирования зачетной части в общеустановленном порядке.

"Мы понимаем желание разработчика обеспечить приток дополнительных средств в бюджет, тем более за счёт такого неблаговидного сектора, как азартные игры. Однако в любом деле принципиальное значение имеет научное обоснование и методология решения вопросов. В данном случае, судя по всему, фискальные органы решили недостаток экономической теории так называемым "методом научного тыка". Боже упаси от такого метода. Честнее было бы его вовсе запретить, и я думаю, в этом зале найдется немало сторонников и такого решения. Но до тех пор, пока этот бизнес законен – давайте облагать его законными методами – через удорожание лицензий, расценок за игорное место и т.д. Но никак не через налог на добавленную стоимость, которую этот бизнес не создает. Невозможно облагать налогом то, чего нет", - сказал он.

Депутат также отметил, что неслучайно в странах ОЭСР (например, Великобритания, Бельгия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды и др.) и странах ЕАЭС обороты в сфере игорного бизнеса полностью освобождены от НДС.

"Давайте все-таки оперировать экономическими категориями, а не фантомами", - отметил Перуашев.

Если не отменить НДС для казахстанских букмекерских контор, то все положительные сдвиги от букмекерской индустрии будут нивелированы:

- будет прекращена поддержка спорта со стороны букмекеров (например, букмекеры спонсируют Казахстанскую федерацию футбола, матчи Лиги Европы, проводимые в Казахстане, трансляции и проведением значимых спортивных мероприятий),

- увеличится безработица (прямые сокращения составят 1500-3000 человек и косвенные увольнения коснуться 9-10 тыс. граждан Казахстана),

- прекратятся налоговые поступления от букмекеров (если в 2018 году букмекеры заплатили налогов на 14.4. млрд. тенге, то при прекращении букмекерами своей деятельности налоговых отчислений попросту не будет),

- увеличится коррупция и теневая экономика, начнется вывод денег зарубеж, т.к. казахстанцы будут заключить пари с иностранными букмекерами.

В итоге это приведет к доминированию на рынке иностранных букмекерских контор, которые используют только интернет-сайты и не ограничены нормами законодательства РК (например, Bet365, PaddyPower, Bwin, William Hill, Coral, Лига Ставок, Марафон и пр.). Они смогут осуществлять деятельность и извлекать прибыль с населения, при этом, не платя никаких налогов. При этом, общеизвестным является тот факт, что заблокировать интернет сайты невозможно, т.к. мгновенно (за 5-10 минут) создаются сайты-зеркала, либо сайты с новыми доменными адресам. Поэтому никакие действия госорганов по блокированию сайтов не помогут решить проблему. Сейчас единственным преимуществом казахстанских букмекеров является наличие наземных касс. Как только кассы будут закрыты, казахстанские букмекеры будут не конкуренты с иностранными букмекерами, которые никогда не платили и не платят никаких налогов в Казахстане, не спонсируют развитие спорта и не создают рабочие места.

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