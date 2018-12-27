Верховный суд стал чаще реагировать на допущенные следствием процессуальные нарушения

За 11 месяцев следственные судьи республики вынесли частных постановлений на 84,4% (522 против 283) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Судьи в Казахстане стали чаще реагировать на допущенные органами досудебного расследования процессуальные нарушения, выносить частные постановления в адрес прокуратуры и следствия, а также принимать решения в пользу подсудимых и обвиняемых, передает корреспондент Zakon.kz.

"Суды должны реагировать во всех случаях выявления процессуальных нарушений, допущенных органами досудебного расследования (ОДР). В случае установления фактов нарушения процессуального законодательства по расследуемому делу следственные судьи выносят частные постановления в адрес органов прокуратуры и следствия", - сообщили в пресс-службе Верховного суда.

За прошедшие 11 месяцев следственные судьи республики вынесли частных постановлений на 84,4% (522 против 283) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Эти цифры свидетельствуют об усилении следственными судьями требований в части соблюдения законности в правоприменительной практике органами досудебного расследования", - отметила пресс-служба высшего судебного совета в своем ответе на запрос редакции.

Они отметили, что любое нарушение норм УПК недопустимо, в том числе на стадии досудебного расследования. А потому, по ним должны приниматься меры со стороны органов прокуратуры и суда.

"Суд, санкционируя негласные следственные действия, и рассматривая уголовные дела, реагирует частным постановлением на выявленные в ходе досудебного следствия нарушения УПК. Также суд осуществляет контроль путем исключения необоснованных санкционирований содержания под стражей и недопущения их применения по преступлениям небольшой и средней тяжести", - говорится в ответе.

Так, по данным Верховного суда, за 11 месяцев 2018 года (в сравнении с аналогичным периодом 2017 года) количество арестов на период следствия в отношении лиц, подозреваемых в совершении уголовных правонарушений, сократилось почти на 40% (с 15 до 9 тысяч). При этом применение залога выросло в 27 раз. Не поддержано 20%, или каждое 5 ходатайство на арест имущества. В 2017 году - отказывалось по каждому 15 (7%). Возросло количество применения домашнего ареста (со 164 до 198).

"Суд проверяет и обоснованность подозрений при санкционировании, недопустимость нарушения сроков рассмотрения материалов по жалобам на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора. В текущем году по состоянию на ноябрь на 37% больше удовлетворено жалоб на действия, решения органов следствия, дознания и прокуроров (в сравнение с 2017 годом)", - сообщили в пресс-службе.

Яркие примеры

В начале ноября этого года судья Есильского районного суда №2 Астаны оправдал экс-главу Комитета Минздрава Назарбека Бейсена по делу о взятке в 100 тыс. долл. Тогда, по сообщениям СМИ, судья счёл показания свидетелей противоречивыми, тем более, что некоторые из них не подтвердились в суде. Доказательства в виде переписки в WhatsApp признали не вызывающими доверия, так как её не смогли подтвердить у операторов связи. А телефонный разговор, записанный оперативниками – провокацией. Ведь в ней фигурант дела откровенно провоцировал Назарбека Бейсена на признание в получении взятки, что запрещено законом.

Тогда же судья вынес частное постановление по делу из-за выявленных процессуальных нарушений и постановил: "довести до сведения генерального прокурора факт незаконного привлечения к уголовной ответственности Назарбека Бейсена".

В конце ноября Генеральная прокуратура и Верховный суд пришли к выводу о невиновности человека, осужденного за сбыт марихуаны. Они выяснили, что на совершение преступления его спровоцировали органы следствия. Дело в том, что "закупщик" около 10 раз позвонил с просьбой продать наркотики. Человек, согласившись на уговоры, продал ему хранившуюся для личного употребления марихуану. Доказательств того, что он продавал наркотики ранее в деле не оказалось.

"Законом при осуществлении оперативно-розыскной деятельности запрещено склонять и провоцировать граждан к совершению правонарушений, использовать неправомерные действия, ограничивающие права, свободы и законные интересы граждан. Поэтому любая провокация до и после регистрации происшествия в ЕРДР не допускается", - прокомментировали в Верховном суде.

Другой пример. Следователь Бурабайского РОВД в июле 2018 года подал ходатайство о санкционировании меры пресечения "содержание под стражей" подозреваемого в совершении умышленного тяжкого преступления. Ходатайство поддержано прокурором района и с приложенными материалами представлено в суд. Следственный судья удовлетворил ходатайство. Однако он выявил допущенные лицом, осуществляющим досудебное расследование, существенные нарушения процессуального закона. Речь идет об отсутствии в уголовном деле материалов, подтверждающих обоснованность ходатайства.

"Допущенные грубые нарушения требований УПК суд счел необходимым довести до сведения руководств учреждений внутренних дел для принятия к виновному лицу предусмотренных законом мер. Как правило, к провинившимся лицам применяются меры дисциплинарного характера. В отношении судьи, который не отреагировал на допущенные процессуальные нарушения ОДР, могут быть приняты меры реагирования согласно закону, в том числе рассмотрение материалов на дисциплинарной комиссии Судебного жюри", - пояснили в высшей судебной инстанции.

Восстановление справедливости и законных прав граждан – одна из главных задач высшего судебного органа. Для ее достижения реализуется программа "7 камней правосудия", а с начала декабря председатель Верховного суда, председатели коллегий, руководители департаментов, судьи Верховного суда, председатели Судебного жюри и Комиссии по судейской этике, заведующий секретариатом и советники Жакипа Асанова ведут ежедневный прием граждан. Так что в 2019 году работа по выявлению процессуальных нарушений и привлечении к ответственности лиц, допустивших их, продолжится.

Татьяна Ковалева, Астана

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