Назарбаева задала вопрос о конфликте интересов в Минфине

По последнему отчету Всемирного банка, у нас самые коррумпированные госорганы - это налоговая и таможенная организации - депутат.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутат Дарига Назарбаева затронула вопрос эффективности работы службы экономических расследований (СЭР), которая функционирует в составе Комитета государственных доходов (КГД) при Министерстве финансов РК, передает корреспондент Zakon.kz.

"У меня вопрос касается эффективности работы службы экономических расследований (СЭР). По последнему отчету Всемирного банка, у нас самые коррумпированные госорганы - это налоговая и таможенная организации. СЭР тоже находится в Минфине также как налоговики и таможенники. И мониторинг тоже находится в Минфине. Насколько вы считаете, здесь рассматривается вопрос о конфликте интересов? Когда самые коррумпированные ведомства в самом Минфине и плюс сам Минфин управляет СЭР, ему нужно самому себя расследовать, наказывать, что делает также и финмониторинг, о работе которого мы за последние годы не знаем и не слышим. Не считаете ли вы, что все таки эта служба должна быть независима от Минфина и других министерств?" - обратилась она к представителям министерств национальной экономики и финансов.

Как отметил министр нацэкономики РК Тимур Сулейменов, о выведении служб пока речь не идет.

"Вопросы, связанные с налогообложением и взаимодействием бизнеса и государства, традиционно во всех странах являются острыми. И чаще всего там и происходят коррупционные проявления. Это мы, конечно, тоже понимаем. Что касается деятельности СЭР и взаимодействия с КГД и возможное выведение СЭР из Минфина, я думаю, здесь есть синергия", - уточнил он.

Глава ведомства обосновал свою точку зрения.

"Несмотря на то, что мы большую работу делаем в части упрощения взаимодействия между ведомствами правительства, тем не менее, когда подчинены одному министерству вот эта вертикаль, в том числе доступ к базам данных, к друг другу, возможность обмена информации, оперативных совещаний и так далее, она в этом отношении помогает работать более эффективно. Потому что СЭР без базы, которая приносит налоговики и таможенники, это взаимодействие гораздо более эффективное. О выведении их подчинения Минфину, у нас есть другое ведомство, похожие функции, которое подчиняется непосредственно президенту. То есть это Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции", - пояснил Сулейменов.

Также вопрос депутата прокомментировал вице-министр Минфина Канат Баедилов. Он сообщил, что определенная реорганизация будет: СЭР на данном этапе выводится из состава КГД и переходит в подчинение лично министру.

"Действительно, работа КГД - налоговой и таможенной служб - ежедневно тесно работаем, контактируем с населением с бизнесом. Соответственно, в их работе коррупциогенность очень высока. В первую очередь мы разрабатываем новую структуру в Минфине в связи с предстоящей реорганизацией. Мы в составе комитета финансов и мониторинга предусмотрели самостоятельное подразделение. Так называемое управление собственной безопасности. Оно напрямую подчиняется министру и будет отслеживать за тем, чтобы в работе всех комитетов, чтобы коррупции не было. Думаю, что это даст свои плоды в ближайшие годы", - заключил он.

Оксана Скибан, Астана

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