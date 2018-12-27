Начальнику Канцелярии Президента продлили полномочия

Махмуд Касымбеков будет на должности до 31 декабря 2019 года.

Распоряжением Главы государства продлены полномочия Махмуду Касымбекову, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной службе Республики Казахстан" продлены полномочия Касымбекову Махмуду Базаркуловичу – начальнику Канцелярии Президента Республики Казахстан до 31 декабря 2019 года включительно.

Касымбеков Махмуд Базаркулович родился 2 августа 1952 года в селе Чу.

Начал карьеру со старшего пионервожатого средней школы в 1969 году. В 1970-1976 года занимал должность заместитель секретаря, секретарь комитета комсомола Казахского педагогического института (1970-1976).

Также был: секретарем Алма-Атинского горкома, секретарем Алма-Атинского обкома, заведующий отделом ЦК ЛКСМ Казахстана (1976-1983); инструктором Алма-Атинского обкома, инструктор, заведующий сектором ЦК Компартии Казахстана (1983-1990); заведующим сектором Аппарата Президента Казахской ССР (1990); заведующим общим отделом Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан (1990-1994); заведующим общим отделом Аппарата, Администрации Президента Республики Казахстан (1994-1996); заведующим канцелярией Президента Республики Казахстан (03.1996-02.2002); заведующим канцелярией Администрации Президента Республики Казахстан (02.2002-03.2004); начальником канцелярии Президента Республики Казахстан (04.2004, полномочия продлены до 31.12.2018).

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

Ордена: "Құрмет", "Барыс" III степени;

Медали:

Лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки, техники и образования (2001);

Почетная грамота Верховного Совета Казахской ССР.

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