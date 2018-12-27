С нового года в Усть-Каменогорске будут снижены тарифы на коммунальные услуги

Снижения стоимости удалось достичь путем пересмотра доходной и расходной части тарифа каждого из поставщиков.

В частности, снизится стоимость электроэнергии, услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ОВП Усть-Каменогорска.

Уменьшение стоимости коммунальных услуг для населения – одна из задач, озвученных Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в своем Послании народу от 5 октября 2018 года. В соответствии с поручением акима ВКО Даниала Ахметова акиматом города Усть-Каменогорска совместно с областным Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей проведена необходимая работа по реализации данной задачи.

В результате с 1 января 2019 года в Усть-Каменогорске будут снижены тарифы на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и электроэнергию.

Снижения стоимости удалось достичь путем пересмотра доходной и расходной части тарифа каждого из поставщиков. Также предприятиями проведена корректировка инвестиционных программ.

- С началом нового года в городе будут действовать сниженные тарифы на ряд услуг субъектов естественной монополии. Снижения цены для конечного потребителя удалось добиться в результате работы, как с непосредственными поставщиками, так и с производителями тепла и электроэнергии, - сказал аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар во время совещания по вопросам тарифообразования.

ГКП "Өскемен Водоканал" с 1 января снизит тарифы на водоснабжение и водоотведение на 5%. Таким образом, тариф за холодную воду для потребителя составит 59,34 тенге за кубический метр без учета НДС. Тариф за водоотведение снизится до 58,85 тенге.

АО "Усть-Каменогорские Тепловые Сети" в наступающем году будет снижена стоимость тепловой энергии. Для населения, пользующегося общедомовыми приборами учета, она составит 1822,82 тенге за гигакалорию без учета НДС (снижение на 2,7%). Для населения без приборов учета - 3621,74 тенге (снижение на 3,4%).

Основной поставщик электроэнергии в Усть-Каменогорске - ТОО "Шыгысэнерготрейд" с 1 января снижает тариф для бытовых потребителей на 6,5 процента. Стоимость одного киловатт-часа с учетом НДС по первой категории потребления составит 9,824 тенге, по второй категории - 13,063 тенге, по третьей категории - 16,328 тенге.

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