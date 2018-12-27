Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана
Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.
Фото : Открытые источники27 декабря 2018, 19:09
Главы государств обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом. Нурсултан Назарбаев пожелал Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья и новых успехов, а народу Узбекистана - мира и процветания, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Лидеры также обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, отметив поступательное развитие казахстанско-узбекских отношений по широкому спектру направлений.
Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.
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