Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана

Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.

Главы государств обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом. Нурсултан Назарбаев пожелал Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья и новых успехов, а народу Узбекистана - мира и процветания, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Лидеры также обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, отметив поступательное развитие казахстанско-узбекских отношений по широкому спектру направлений.

Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.

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