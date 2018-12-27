Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана

Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.

Фото : Открытые источники27 декабря 2018, 19:09

Главы государств обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом. Нурсултан Назарбаев пожелал Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья и новых успехов, а народу Узбекистана - мира и процветания, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Лидеры также обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, отметив поступательное развитие казахстанско-узбекских отношений по широкому спектру направлений.

Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты