28 декабря каналы покажут интервью с Назарбаевым
Президент Казахстана рассказал об основных результатах социально-экономического развития страны.
В ходе встречи Нурсултан Назарбаев подвел итоги прошедших в этом году важных событий в стране и ответил на вопросы журналистов отечественных СМИ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
В частности, Президент Казахстана рассказал об основных результатах социально-экономического развития страны, подчеркнув важность продолжения реализации намеченных реформ и программ модернизации.
Глава государства отметил ключевые достижения Казахстана в сфере внешней политики, а также прокомментировал недавние кадровые перестановки и остановился на новых задачах, стоящих перед министерством иностранных дел.
Кроме того, Нурсултану Назарбаеву были заданы вопросы личного характера.
Телевизионная версия интервью будет показана в эфире республиканских телеканалов 28 декабря 2018 года.
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