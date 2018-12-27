Президент ратифицировал соглашение об обращении семян в рамках ЕАЭС

Соглашение направлено на гармонизацию механизмов регулирования, координации и мониторинга на межгосударственном уровне сферы семеноводства.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза", сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Соглашение об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза совершено в Москве в 2017 году в реализацию Концепции согласованной агропромышленной политики государств-членов Таможенного союза и единого экономического пространства, утвержденного решением Высшего Евразийского экономического совета.

Целью соглашения является развитие общего рынка семян, увеличение объемов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, а также устранение барьеров во взаимной торговле.

Соглашение направлено на гармонизацию механизмов регулирования, координации и мониторинга на межгосударственном уровне сферы семеноводства.

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