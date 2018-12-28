Казахстанские и российские знаменитости: кого с нами больше нет

Светлая память и вечная слава ушедшим!

Самый молодой среди известных казахстанских и российских звезд, ушедших в 2018 году - Денис Тен. Трагическая смерть, оборвавшая жизнь 25-летнего фигуриста, всеобщего народного любимца, потрясла не только казахстанцев, но и всю мировую общественность. Скоропостижно скончался и другой наш молодой популярный спортсмен - 34-летний каскадер Касым Жумагужин. Самую большую жизнь среди ушедших в мир иной в 2018-м прожила народная артистка СССР Татьяна Карпова - 102 года, сообщает Zakon.kz.

Казахстан



Виктор Мирошниченко - журналист

Родился 27 февраля 1959 года, умер 11 января 2018 в возрасте 59 лет. Причиной преждевременной кончины стали проблемы с сердцем.





В 90-е годы Виктор Мирошниченко работал оператором на телеканале КТК. Был собственным корреспондентом по Северо-Казахстанской области общественно-политической газеты "Время" с момента ее основания (1999 - 2015 год). Затем писал для сайта Ratel.kz. Долгое время работал в областной газете "Квартал". В своих материалах Виктор Мирошниченко всегда поднимал острые и злободневные темы.

Жексенбек Еркимбеков - экс-министр культуры КазССР, государственный и общественный деятель, заслуженный деятель искусств Казахстана

Родился 5 января 1930 года, скончался 22 января 2018-го на 89-м году жизни.





Жексенбек Еркимбеков окончил Алматинскую государственную консерваторию по специальности домбрист-дирижер. Трудовую деятельность начал в оркестрах народных инструментов при Комитете Казахского радио и имени Курмангазы. В 1953 году в составе оркестра завоевал золотую медаль на IV Всемирном фестивале молодежи и студентов в Бухаресте.

Он был директором Алматинского хореографического училища, художественным руководителем музыкальной редакции Казахского радио, ансамбля песни и танца КазССР, заведующим сектором культуры Центрального комитета коммунистической партии, руководителем Государственного академического театра оперы и балета имени Абая.

С 1976 по 1987 год занимал должность министра культуры КазССР. Дважды награжден орденом «Курмет».

Рахымжан Отарбаев - писатель-драматург, заслуженный деятель Казахстана

Родился 19 октября 1956 года, скончался 17 февраля 2018-го на 62-м году жизни.

Рахымжан Отарбаев занимал должности руководителя Мангистауской областной телерадиокомпании, директора Казахского областного драматического театра имени Махамбета, заведующего сектором в Администрации Президента РК, генерального директора Национальной академической библиотеки РК, директора – главного редактора журнала «Ак Жайык kz», художественного руководителя областного Драматического театра им. М. Утемисова.

Из-под пера писателя вышли произведения "Шер", "Жұлдыздар құлаған жер", "Жайық жыры", "Қараша қаздар қайтқанда", "Дауысыңды естідім", "Отверженный мир" и другие, его произведения переведены на многие языки мира.

Султангали Каратаев - первый казахский спортивный комментатор

Родился 23 июня 1936 года, умер 27 февраля 2018-го на 82-м году жизни.

Султангали Каратаев работал диктором на Казахском радио и комментатором на Казахском телевидении в 70−80-е годы в паре с другим известным комментатором Владимиром Толчинским. Они проводили трансляции по всем видам спорта. В 80-е Каратаев перешел в печатное издание «Жалын». В годы независимости работал в различных газетах и журналах.

В 2006 году получил звание почетного гражданина Айтекебийского района Актюбинской области. Его учениками являются легендарные комментаторы Диас Омаров, Рабат Жанибеков и многие другие.

Моисей Гольдберг - журналист

Родился 13 апреля 1926 года, скончался 27 февраля 2018-го на 92-м году жизни после тяжелой болезни.

Моисей Гольдберг – участник Великой Отечественной войны, на фронт был призван в 1943 году, участвовал в освобождении Украины. Удостоен военных наград и медалей за освещение освоения Целины.

В журналистике - с 1945 года, начинал корреспондентом Павлодарской областной газеты «Большевистский путь», затем был корреспондентом ТАСС по Акмолинской области, с 1963 года - главный редактор Целиноградского радио.

Заслуженный работник культуры Казахской ССР. После выхода на пенсию продолжал сотрудничать с «Казахстанской правдой».

Умбетбай Уайдин - сатирик, писатель, журналист

Родился 10 ноября 1935 года, умер 2 марта 2018-го в возрасте 83 лет.

Умбетбай Уайдин в различные годы работал на Казахском радио, в журнале «Ара-Шмель», киностудии «Казахфильм», издательстве «Өнер», Обществе книголюбов и Союзе писателей Казахстана. Многие годы преподавал на факультете журналистики КазНУ им аль-Фараби, в школе-интернате с углубленным изучением казахского языка и литературы им. Абая.

Является автором юмористических сборников и сборников стихотворений «Қара көзілдірік», «Ендігісін айтпаймын», «Ішің білсін», «Контейнермен келген кемпір», «Тілсіз қоңырау», «Быды-быды», «Нанайын ба, нанбайын ба?», «Пәлен-пәштуан», «Әумин!», «Атың кім, әй?», «Алло, бұл кім?».

Произведения писателя переведены на казахский, украинский, кыргызский, каракалпакский языки.

Алексей Марьяшев - археолог, альпинист, писатель

Родился 4 декабря 1933 года, скончался 12 марта 2018-го на 85-ом году жизни после продолжительной болезни.

Алексей Марьяшев - мастер спорта, инструктор, двукратный чемпион Казахстана по альпинизму, главный научный сотрудник Института археологии Академии наук РК, доктор исторических наук, писатель. Написал 16 монографий в соавторстве с другими учеными о древних наскальных изображениях Казахстана, в том числе "Петроглифы раннего железного века Жетысу", "Сокровища древнего и средневекового Тараза и Жамбылской области", "Наскальные изображения в горах Ешкиольмес".

Нурлан Еримбетов - общественный деятель, телеведущий

Родился 28 мая 1968 году, умер 21 марта 2018-го на 58-м году жизни после тяжелой болезни.

Нурлан Еримбетов окончил Московский государственный институт культуры, в разное время работал заместителем акима Кызылординской области, секретарем политсовета партии «Отан», советником исполняющего обязанности председателя партии «Отан», вице-президентом АО «Арна», советником председателя ДПК «Ак жол», председателем правления организации «Культурный фронт», президентом Гражданского альянса Казахстана. Был автором и ведущим общественно-политического ток-шоу «Открытая студия» на ТРК «Астана».

Тимур Сулейменов - президент Союза дизайнеров Казахстана, автор дизайна национальной валюты РК, заслуженный деятель искусств РК

Родился 14 февраля 1943 года, скончался 10 мая 2018-го после болезни.

Тимур Сулейменов был руководителем Союза дизайнеров Казахстана, входил в состав градостроительного совета Алматы, участвовал в разработке проектов реконструкции и благоустройства проспектов Абая и Достык. Является автором мемориального комплекса «Героям Черкасской обороны» в Алматинской области, инициатором комплексной государственной дизайн-программы «Государственный стиль РК». Также руководил группами по разработке дизайна национальной валюты, проектированию символики, одежды Республиканской гвардии.

Также он является автором памятников «Рассвет свободы» в Алматы и «Абай» на Чистых прудах в Москве.

Олег Ионов - потомственный фотограф

Родился в 1935 году, умер 16 июня 2018-го на 83-м году жизни.

Олег Ионов – потомственный фотограф в третьем поколении, его снимки публиковали «Правда», «Вокруг света», «Советская женщина», чешский журнал Foto. Он участвовал в международных выставках и фотоконкурсах, среди наград – диплом выставки «За социалистическое фотоискусство» в ГДР, бронзовая медаль международной фотовыставки АГФА в номинации «Черно-белая фотография» в 1998 году и другие. Его снимок «Друзья» вошел в экспозицию Музея юмора в Габрово.

Олег Ионов является первым в Казахстане фотографом в жанре «ню» – впервые в 1965 году на фотовыставке был представлен его снимок обнаженной натуры.

Ержан Утембаев - экс-руководитель аппарата Сената Парламента РК

Родился 6 августа 1955 года, умер 24 июня 2018-гона 63-м году жизни.

Ержан Утембаев в 2006 году был осужден как заказчик убийства оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева, его водителя и охранника. Приговор Утембаеву был пересмотрен после заявления Генеральной прокуратуры Казахстана о том, что истинными заказчиками преступления являются бывший зять Президента Казахстана Рахат Алиев и бывший председатель КНБ Казахстана Альнур Мусаев.

В 2014 году Ержан Утембаев был освобожден, приговор в отношении него частично отменен. После освобождения Утембаев участия в политической жизни страны не принимал.

Денис Тен - фигурист, трехкратный победитель чемпионатов мира по фигурному катанию, бронзовый призер Олимпийских игр 2014 г.

Родился 13 июня 1993 года, умер 19 июля 2018-го от ножевых ранений, нанесенных автоворами.

Денис Тен - пятикратный чемпион Казахстана по фигурному катанию, бронзовый призер Олимпиады-2014, трехкратный победитель чемпионатов мира, 9-й в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Денис Тен - первый и единственный спортсмен, фигурист Казахстана, который сумел принести стране медали Олимпийских игр, чемпионатов мира, зимних Азиатских игр и золото на этапе Гран-при среди юниоров. Также он является одним из немногих фигуристов-мужчин, которым был под силу сложнейший элемент – бильман.

По версии японского журнала Naver Matome звезда спорта Денис Тен попал в список красивейших фигуристов мира.

Нападение на спортсмена произошло 19 июля, с сильными ранениями он был доставлен в больницу, где и скончался.

Виктор Меркер - заслуженный деятель здравоохранения РК

Родился 3 марта 1952 года, скончался 20 августа 2018-го на 66-м году жизни.

Виктор Меркер - заслуженный деятель в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Родился в Кокшетауской области в селе Алексеевке, окончил Омский медицинский институт по специальности «санитарный врач». Прошел все ступени профессионального становления, начиная от врач-эпидемиолога до главного врача Казахской республиканской санитарно-эпидемиологической станции. С 2002 по 2004 год был председателем Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Болат Байкадамов - первый казахстанский омбудсмен

Родился 3 февраля 1946 года, умер 10 сентября 2018-го на 73 году жизни.

Болат Байкадамов занимал такие должности, как секретарь Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, Уполномоченный по правам человека в РК, директор Института парламентаризма Народно-Демократической партии «Нур Отан», заместитель председателя политической партии «Бирлик». Также он был кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента РК.

Шерхан Муртаза - писатель, заслуженный деятель культуры Казахстана

Родился 28 сентября 1932 года, скончался 8 октября 2018-го на 86-м году жизни.

Шерхан Муртаза всю свою жизнь посвятил развитию национальной культуры и литературы, оставив богатое духовное наследие и снискав народную любовь.

Является автором романов «Қара маржан» и «Қызыл жебе», пьес «Сталинге хат» («Письмо Сталину») и «Бесеудің хаты» («Письмо пяти»). Его произведения переведены на многие языки мира, в том числе на русский язык.

Писатель перевел на казахский язык «Старика Хоттабыча» Лагина и «Радости нашего дома» Карима, венгерские народные сказки, произведения Ганса Христиана Андерсена и Чингиза Айтматова.

Абдрахман Асылбеков - поэт-песенник, писатель, журналист

Родился 1 мая 1938 года, скончался 20 октября 2018-го на 81-м году жизни.

Абдрахман Асылбеков - поэт-песенник, автор более 300 популярных песен, более 20 детских книг, переводов Пушкина и Крылова. Он любил музыку Штрауса и сам написал множество песен, которые сегодня исполняют известные, популярные певцы и которые полюбили казахстанцы. Также он почти 60 лет назад написал слова к известной казахской обрядовой песне "Жар-жар" – гимна молодоженов.

В последние годы главной целью поэта был перевод Священного Корана. Он мечтал перевести его на доступном и понятном языке для народа и называл эту книгу трудом всей своей жизни.

Касым Жумагужин - каскадер, мастер спорта по спортивной гимнастике

Родился 5 мая 1984 года, скончался скоропостижно 3 ноября 2018-го в возрасте 34 лет.

Касым Жумагужин скоропостижно скончался после представления на Хэллоуине в одном из алматинских клубов, где изображал мумию, подвешенную за шею на веревке.

Бесстрашный каскадер, мастер спорта по спортивной гимнастике снимался во многих отечественных, российских и голливудских фильмах. Его первым опытом в большом проекте стала историческая лента «Кочевник» (2005). В том же году он снялся в «Дневном дозоре» режиссера Тимура Бекмамбетова.

Также снимался в фильмах «Волкодав из рода Серых псов» (Россия), «Меч Махамбета», «Код апокалипсиса» (Россия), «Рэкетир», «Мустафа Шокай», «Прощай, Гульсары!», «Секер», «Байконур» (Россия, Германия, Казахстан), «Конан — Варвар» (США) и многих других кинокартинах. Талантливого казахстанца приглашали в Голливуд, он снялся в кинокартинах известных режиссеров Тимура Бекмамбетова, Сергея Бодрова, Сильвестра Сталлоне, а также в фильме Акана Сатаева «Томирис».

Карл Байпаков - ученый, археолог, заслуженный деятель науки и техники РК

Родился 17 ноября 1940 года, скончался 23 ноября 2018-го в возрасте 78 лет.

Карл Байпаков – доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук РК. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. В 90-е годы был директором Института археологии Академии наук. Тема его кандидатской диссертации - «Средневековые города и поселения Семиречья (VII - XII вв.)», докторской диссертации — «Средневековая городская культура Южного Казахстана и Семиречья VI - начала XII в. (динамика и основные этапы развития)».

Карл Байпаков был крупным специалистом в области средневековой археологии Казахстана и Центральной Азии. Его полномасштабные исследования таких памятников, как Отрар, городище Куйрыктобе, некрополь Костобе, буддийский храм на городище Койлык и многие другие расширили и обогатили источниковую базу древней истории Казахстана. Является автором многочисленных книг и монографий.

Есим Сегизбаев - актер, заслуженный деятель культуры Казахстана

Родился 14 апреля 1937 года, умер 25 ноября 2018-го на 82-м году жизни.

Есим Сегизбаев - казахстанский актер, педагог, профессор Казахской национальной Академии искусств, заслуженный деятель культуры РК. Достаточно широко известен своими работами в кино, в том числе в таких фильмах, как "Жаужурек Мын Бала", "Оралман".

На счету актера - 13 выпусков студентов в Казахской Национальной академии искусств, среди его учеников такие заслуженные артисты, как Нуркен Отеулов, Айнур Бермухамбетова и другие.

Алиби Мамбетов - композитор, режиссер, педагог

Родился 3 февраля 1961 года, умер 15 декабря 2018-го на 58-ом году жизни.

Алиби Мамбетов — сын легендарных казахстанских композитора Газизы Жубановой и режиссера Азербайжана Мамбетова, внук великого композитора Ахмета Жубанова.

Алиби Мамбетов известен по работам в кинематографе (кинофильм "Куклы колдуна" и полнометражный мультфильм "Счастье Кадыра") и на телевидении как автор музыкальной темы-заставки к передаче "Акшам — вечерние новости" на телеканале "Казахстан 1" и генеральной заставки агентства "Хабар". Создал музыкальное оформление более 30 спектаклей.

Cфера профессиональных интересов Алиби Мамбетова не ограничивается прикладной музыкой. Он пиcал и камерные, и симфонические произведения, и произведения для оркестра народных инструментов.

Сагындык Кенжебаев - ученый, государственный и советский партийный деятель

Родился 15 мая 1924 года, умер 24 декабря 2018-го в возрасте 94 лет.

Сагындык Кенжебаев прошел всю войну, награжден орденом Отечественной войны І степени, медалями "За отвагу" и "Взятие Кенигсберга". В послевоенные годы возглавлял молодежные партийные организации, окончил МГУ, работал первым секретарем ЦК ЛКСМ Казахстана.

В 60-х он окончил аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС. Почти 10 лет был заместителем министра высшего и среднего профессионального образования КазССР, затем перешел на преподавательскую деятельность в Алматинский педагогический институт иностранных языков.

Доктор философских наук выпустил более 150 научных, научно-методических и публицистических работ.

Россия



Михаил Державин - актер Театра сатиры

Родился 15 июня 1936 года, умер 10 января 2018-го на 82-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.

Михаил Державин родился в Москве в семье одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Державина. В 1954 году поступил в Театральное училище имени Щукина. Затем его пригласили в Московский театр имени Ленинского комсомола.

В 1969 году он перешел в Театр сатиры, где сыграл множество ролей, среди которых Елисеев в «Банкете» Аркадия Арканова и Григория Горина, Велосипедкин в «Бане» Владимира Маяковского, Телятев в «Бешеных деньгах» Александра Островского, Скалозуб в «Горе от ума» Александра Грибоедова.

В кино дебютировал в 1956 году, снявшись в фильме Юрия Егорова «Они были первыми». Одна из наиболее запомнившихся его киноролей — в фильме «Трое в лодке, не считая собаки». Также он снимался в комедиях «Бабник», «Моя морячка», «Жених из Майями», «Третий не лишний», «Импотент», «Ночной визит», был постоянным участником телепередачи «Кабачок «13 стульев» в роли пана Ведущего.

В 2006 году в Москве на Аллее российского кино рядом с «Мосфильмом» была открыта именная звезда Михаила Державина.

Людмила Сенчина - народная артистка России

Родилась 13 декабря 1950 года, скончалась 25 января 2018-го в возрасте 67 лет.

После окончания музыкального училища им. Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории, Людмила Сенчина была приглашена в Ленинградский государственный театр музыкальной комедии, где сыграла и спела ведущие партии, продолжая выступать с оркестром Анатолия Бадхена на крупнейших концертных площадках страны. В 1975 году Сенчина ушла из театра и стала ведущей солисткой Ленинградского государственного концертного оркестра.

Она работала с Василием Соловьевым-Седым, Мишелем Леграном, Андреем Петровым, Давидом Тухмановым и другими композиторами, принимала участие во многих телевизионных проектах, концертах, снималась в кино. Особенную популярность и любовь зрителей певице принесли песни "Золушка", "Белой акации гроздья душистые", "Любовь и разлука".

Татьяна Карпова - народная артистка СССР

Родилась в 1916 году, умерла 27 февраля 2018-го в возрасте 102 лет.

Татьяна Карпова - старейшая актриса Московского академического театра имени Маяковского. Окончила театральное училище при Московском театре Революции, с 1954 г. переименованного в Театр имени Маяковского. После учебы была принята в труппу и прослужила в театре всю жизнь, исполнив более полусотни ролей. Она продолжала выступать до 2011 года.

Снималась также в кинооперетте «На подмостках сцены», многосерийной драме «Хождение по мукам» и комедии «Теща».

В 1947-м Татьяна Карпова стала лауреатом Сталинской премии первой степени.

Олег Табаков - народный артист СССР

Родился 17 августа 1935 года, умер 12 марта 2018-го в возрасте 82 лет после продолжительной болезни.

Олег Табаков был художественным руководителем МХТ им. Чехова и "Табакерки". Окончил Школу-студию МХАТ, играл в многочисленных театральных постановках. В 1971—1976 годы одновременно с актерской деятельностью занимал должность директора «Современника». С 2000 года был художественным руководителем МXТ имени А. П. Чеxова, а с 2004 г. исполнял и обязанности директора театра.

Табаков также известен ролями в кино, играл в таких фильмах, как «Полеты во сне и наяву», «Человек с бульвара Капуцинов», «Ближний круг», «Семнадцать мгновений весны» «Сирота казанская», озвучивал персонажи мультфильмов.

Георгий Мосолов - заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза

Родился 3 мая 1926 года, умер 17 марта 2018-го на 92-м году жизни.

Георгий Мосолов - легендарный советский лётчик-испытатель, Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта, легенда реактивной авиации.

Внёс огромный вклад в развитие советской и российской авиации, установил шесть мировых авиационных рекордов, три из которых являются абсолютными, а также три всесоюзных абсолютных рекорда.

Сергей Мавроди - советский и российский мошенник

Родился 11 августа 1955 года, скончался 26 марта 2018-го на 63-м году жизни.

Сергей Мавроди - советский и российский мошенник, основатель акционерного общества «МММ», которое считается классической и крупнейшей в истории России финансовой пирамидой по количеству пострадавших (10-15 млн человек) и ущербу. По некоторым оценкам - 3 млрд рублей.

В 2003 году был осуждён в России за мошенничество в крупных размерах. В суде потерпевшими были признаны 10454 человека. Согласно исследованиям ВЦИОМ, примерно три четверти россиян считали его «аферистом, жуликом и шарлатаном, место которому — в тюрьме».

Олег Анофриев - народный артист России

Родился 20 июля 1939 года, умер 28 марта 2018-го в возрасте 87 лет.

Олег Анофриев – советский певец, композитор и актер, чей голос звучал во многих шедеврах советской мультипликации и передаче «Спокойной ночи, малыши». Но увековечила его, пожалуй, песня «Есть только миг» из х/ф «Земля Санникова».

В шестидесятые годы он много снимался в кино, писал музыку, выступал на сцене Театра Моссовета. В 1969-м году в качестве певца Олег Анофриев исполнил большую часть композиций из знаменитого мюзикла «Бременские музыканты», подарив свой голос Трубадуру, Королю, Атаманше, а также разбойникам, охранникам Короля, Псу, Петуху и некоторым другим персонажам. В том же 1969-м году Олег Анофриев получил звание заслуженного артиста РСФСР.

Виктор Калашников - советский и российский конструктор стрелкового оружия

Родился 16 июля 1942 года, скончался 27 марта 2018-го в возрасте 75 лет.

Виктор Калашников начал трудовую деятельность в отделе главного конструктора в бюро по разработке новых изделий Ижевского машзавода в 1966 году после окончания Ижевского механического института. При освоении автомата Калашникова провел многочисленные исследования, выявил ряд факторов, влияющих на устойчивость, долговечность и безотказность изделия, разработал ряд узлов и деталей.

Принимал участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов. Участвовал в разработке и провел испытания нескольких образцов пулемета Калашникова с комбинированным питанием, его коллективом были разработаны пистолеты - пулеметы «Бизон-2» и «Витязь-СН».

Нина Дорошина - народная артистка России, актриса театра и кино

Родилась 3 декабря 1934 года, умерла 21 апреля 2018-го от остановки сердца на 84-ом году жизни.

Нина Дорошина окончила Театральное училище имени Б. Щукина, играла в театре "Современник", с 1981 года преподавала в училище имени Щукина.

В 1958 году актриса дебютировала на сцене «Современника», где потом играла ведущие роли. На ее счету также более двадцати ролей в кино, самая известная из них — Надежда (жена Василия Кузякина) из фильма «Любовь и голуби». Нина Дорошина создала «матрицу русской женщины».

Баадур Цуладзе - советский актер и режиссер

Родился 5 марта 1935 года, умер 3 мая 2018-го после продолжительной болезни в возрасте 83 лет.

Баадур Цуладзе известен своими ролями в таких фильмах, как «Приключения Буратино», «Будьте моим мужем», «Листопад» и др. Всего в активе актера свыше 90 ролей. Помимо этого Цуладзе сам снял более 10 кинолент, среди которых «Награда», «Наш черед, ребята». Практически все работы режиссера были отмечены на различных кинофестивалях премиями и наградами.

Кира Муратова - советский и украинский кинорежиссер, сценарист, актриса

Родилась 5 ноября 1934 года, скончалась 6 июня 2018-го на 84-ом году жизни.

Кира Муратова окончила режиссерский факультет ВГИК (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой), работала на Одесской киностудии, дебютировала как сценарист и режиссер с фильмом "У крутого яра".

Известность Муратова получила с выходом картин "Короткие встречи" и "Долгие проводы", а "Астенический синдром" получил Гран-при Берлинского кинофестиваля.

В фильмах Муратовой снимались Владимир Высоцкий, Олег Табаков, Рената Литвинова. Последняя картина режиссера "Вечное возвращение" вышла в 2012 году.



Станислав Говорухин - народный артист России, режиссер, сценарист

Родился 29 марта 1936 года, умер 14 июня 2018-го после тяжелой и продолжительной болезни.

Станислав Говорухин — народный артист Российской Федерации, сценарист, режиссер картин "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Пираты XX века", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и многих других.

Принимал активное участие в политической жизни, являясь членом партии "Единая Россия". В 2000 году был кандидатом в президенты страны.

Геннадий Рождественский - народный артист СССР, дирижер

Родился 4 мая 1931 года, скончался 16 июня 2018-го после продолжительной болезни в возрасте 87 лет.

Геннадий Рождественский родился в семье дирижера Николая Аносова и певицы Натальи Рождественской. Окончил Московскую консерваторию в 1954 году, однако дебют в качестве дирижера состоялся на несколько лет раньше. В 1951 году в Большом театре под его управлением был исполнен балет "Спящая красавица".

Более полувека Геннадий Рождественский руководил советскими, российскими и зарубежными музыкальными коллективами, вёл активную педагогическую и музыкально-просветительскую деятельность. С 1974 года — преподаватель на кафедре оперно-симфонического дирижирования Московской консерватории, с 1976 года — профессор, с 2001 года — заведующий кафедрой. Среди его учеников — Владимир Понькин, Валерий Полянский, Валентин Кожин, Тимур Зангиев, Айрат Кашаев, Сергей Кондрашов, Александр Хватынец, Толепберген Абдрашев.

Андрей Дементьев - поэт, радио-, телеведущий

Родился 16 июля 1928 года, умер 26 июня 2018-го после продолжительной болезни в возрасте 89 лет.

Среди наиболее известных стихотворений Андрея Дементьева — «Не смейте забывать учителей», «Не обижайтесь на детей», «Быть стариком — непростая штука», «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку». Песни на его стихи пели такие исполнители, как Людмила Зыкина, Вадим Мулерман, София Ротару и другие. С 1981 по 1992 год поэт возглавлял популярный литературный журнал «Юность». В 90-е начал работать на телевидении и радио в качестве корреспондента и ведущего.

Владимир Войнович - советский и российский писатель

Родился 26 сентября 1932 года, умер 27 июля 2018-го от сердечного приступа на 86-ом году жизни.

Владимир Войнович известен своей ироничной антиутопией «Москва 2042», а также трилогией о солдате Иване Чонкине. Помимо этого, песня «Четырнадцать минут до старта», автором текста которой является Войнович, стала неофициальным гимном советских космонавтов.

За свою литературную деятельность в декабре 1980 года Войнович был выслан из СССР и лишен советского гражданства. Он проживал в ФРГ и США до 1990 года, когда особым указом президента СССР ему и ряду других деятелей искусства был возвращен советский паспорт.

В 2000-м году он получил Государственную премию Российской Федерации за роман «Монументальная пропаганда».

Семен Мильштейн - заслуженный артист России

Родился 19 января 1960 года, умер 28 июля 2018-го на 59-ом году жизни.

Семен Мильштейн - российский трубач, руководитель эстрадного оркестра «Данс-ленд» начал музыкальную карьеру в 80-х годах. Был солистом оркестра штаба МВО Москвы, оркестра ВВА имени Гагарина, концертмейстером Отдельного показательного оркестра министерства обороны. С 2005 года руководил и дирижировал джаз-оркестром «Данс-ленд». Музыкант также преподавал в Детской музыкальной школе имени Гнесиных.

Юрий Мартынов - заслуженный артист России

Родился 4 мая 1934 года, умер 2 августа 2018-го от остановки сердца на 85-ом году жизни.

Юрий Мартынов окончил ВГИК в 1958 году. С 1960 по 2016 год - актёр Московского государственного театра киноактера. С 1954 года начал сниматься в кино, проявил себя мастером эпизода. Исполнил около сотни разноплановых ролей. Актера можно было видеть в таких известных картинах как «Дело было в Пенькове», «Жестокий романс», «Вокзал для двоих», «Тени исчезают в полдень», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен», «Судьба», «Вечный зов», «Сержанты», «Им было 19», «Гусарская баллада», «Мы, русский народ», «Дикий мед», «Зареченские женихи», «Освобождение», «Адъютант его превосходительства», «Неподсуден», «Дела сердечные», «Черный принц», «Барышня-крестьянка» и др.

В общей сложности он снялся в более чем 120 фильмах.

Эдуард Успенский - советский и российский писатель, сценарист, автор детских книг

Родился 22 декабря 1937 года, скончался 14 августа 2018-го на 81-ом году жизни.

Эдуард Успенский родился в подмосковном городе Егорьевске, окончил Московский авиационный институт.

Писатель подарил детям таких персонажей, как Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Фёдор, почтальон Печкин, пёс Шарик, братья Колобки, гарантийные человечки.

Также он был одним из создателей передач "Спокойной ночи, малыши!" и "АБВГДейка". Первые стихи для детей начал печатать в "Литературной газете".

Произведения писателя переведены более чем на 25 языков мира.

Иосиф Кобзон - народный артист России

Родился 11 сентября 1937 года, умер 30 августа 2018-го после продолжительной болезни в возрасте 80 лет.

Иосиф Кобзон – самый титулованный певец российской эстрады, общественный деятель, депутат Госдумы (с 1995 года).

Популярность и известность пришла после выхода в эфир песни «А у нас во дворе» Аркадия Островского.

Артист исполнял классические романсы, оперные и опереточные арии, ариозо. Есть в его репертуаре тех лет русские, еврейские и украинские народные песни.

Не обошел стороной певец и бардовскую песню, исполнив композиции Окуджавы «Молитва Франсуа Вийона», «Песенка об Арбате», «О синем троллейбусе», Высоцкого «Он не вернулся из боя» и Дольского.

Всего в копилке Иосифа Кобзона более трех тысяч песен.

Роман Карцев - народный артист России, актер эстрады, театра и кино

Родился 20 мая 1939 года, умер 2 октября 2018-го после продолжительной болезни в возрасте 79 лет.

Настоящая фамилия Романа Карцева - Кац. В 1960-м году сложилось знаменитое трио в составе Карцева, его постоянного партнера по эстраде Виктора Ильченко и писателя Михаила Жванецкого.

В начале 60-х артист переехал в Ленинград и был принят в Театр миниатюр Аркадия Райкина, где взял сценический псевдоним Роман Карцев. В 1970 году все трое — Карцев, Ильченко и Жванецкий — стали лауреатами Всесоюзного конкурса артистов эстрады, а дуэт Карцев — Ильченко с тех пор стал знаменит на всю страну.

С 1979 года Карцев и Ильченко работали в Московском театре миниатюр. После смерти Ильченко Карцев отказался от предложений создать дуэт с кем-либо и выступал с моноспектаклями и одиночными номерами.



Николай Караченцов - народный артист России

Родился 27 октября 1944 года, умер 26 октября 2018-го после тяжелой продолжительной болезни, не дожив до своего 74-летия один день.

Николай Караченцов боролся с раком левого легкого с 2017 года. Ситуация осложнялась тем, что актер не сумел полностью восстановиться после аварии, произошедшей с ним в 2005 году, в результате которой он получил тяжелую черепно-мозговую травму и почти месяц пробыл в коме. Караченцов проходил лечение в Израиле, затем в онкологическом центре Красногорска.

Артист сыграл целый ряд знаковых ролей в театре и кино. Особо тепло зрители вспоминают его участие в знаменитой рок-опере "Юнона и Авось", в фильмах "Человек с бульвара Капуцинов", "Старший сын" и "Собака на сене".



Николай Румянцев - актер детских фильмов и тележурнала

Родился 1 июля 1964 года, скончался 8 ноября 2018-го в возрасте 54 лет.

Николай Румянцев был одним из самых ярких актеров детского тележурнала "Ералаш". Также он сыграл в 1979 году главную роль в детском фильме "Прилетал марсианин в осеннюю ночь", и был задействован в ленте "Весенняя олимпиада, или Начальник хора".

Также вплоть до призыва в армию он играл в каждом выпуске "Ералаша".

Во взрослой жизни Румянцев не был связан с актерской деятельностью. Он работал сборщиком банковских кассовых аппаратов, автослесарем, водителем.

Подготовила Торгын Нурсеитова

Фото из открытых источников

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!