Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Семее запускают международный аэропорт

Этот аэропорт не ремонтировали почти 30 лет.

Фото : из открытых источников28 декабря 2018, 09:21

В Семее сегодня, 28 декабря, официально запускают международный аэропорт, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.

В аэропорту были проведены работы по:
- реконструкции взлетно-посадочной полосы длиной 3100 м;
- реконструкции рулежных дорожек и перрона;
- установке светосигнального оборудования (ССО);
- установки глиссадного радиомаяка инструментальной системы посадки (ГРМ) СП-90 с МКпос-256°;
- установке курсового радиомаяка инструментальной системы посадки (ГРМ) СП-90 с МКпос-256°;
- реконструкции объектов подсобного хозяйства;
- реконструкции аэровокзала.

На капитальный ремонт взлетной полосы и прилегающей территории из бюджета выделили больше 10 миллиардов тенге. Теперь воздушная гавань отвечает всем требованиям Международной организации гражданской авиации.

Взлетную полосу шириной 45 метров и длиной около 2,5 километров полностью покрыли монолитным бетоном. Этот аэропорт не ремонтировали почти 30 лет.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты