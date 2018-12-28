В Семее запускают международный аэропорт

Этот аэропорт не ремонтировали почти 30 лет.

В Семее сегодня, 28 декабря, официально запускают международный аэропорт, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.

В аэропорту были проведены работы по:

- реконструкции взлетно-посадочной полосы длиной 3100 м;

- реконструкции рулежных дорожек и перрона;

- установке светосигнального оборудования (ССО);

- установки глиссадного радиомаяка инструментальной системы посадки (ГРМ) СП-90 с МКпос-256°;

- установке курсового радиомаяка инструментальной системы посадки (ГРМ) СП-90 с МКпос-256°;

- реконструкции объектов подсобного хозяйства;

- реконструкции аэровокзала.

На капитальный ремонт взлетной полосы и прилегающей территории из бюджета выделили больше 10 миллиардов тенге. Теперь воздушная гавань отвечает всем требованиям Международной организации гражданской авиации.

Взлетную полосу шириной 45 метров и длиной около 2,5 километров полностью покрыли монолитным бетоном. Этот аэропорт не ремонтировали почти 30 лет.

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