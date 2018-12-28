Как преобразился Актобе в 2018 году

Ежегодно в рамках государственно-частного партнерства и социальной ответственности бизнеса в регионе реализуется ряд важных проектов.

Актюбинская область является лидером по привлечению частных инвестиций в развитие социальной инфраструктуры. Ежегодно в рамках государственно-частного партнерства и социальной ответственности бизнеса в регионе реализуется ряд важных проектов. В 2018 году в экономику региона привлечено 32 миллиарда тенге внебюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Центр духовно-нравственного воспитания "Анаға тағзым"





Первый в Казахстане центр духовно-нравственного воспитания "Анаға тағзым" стоимостью 350 миллионов тенге построен в рамках акции "Туған жерге тағзым" за счет средств спонсоров и жителей области.

Деятельность уникального центра направлена на усиление роли женщин в семье, воспитание будущих матерей с учетом традиций и обычаев казахского народа. В центре имеется экспозиционный зал, где представлены портреты матерей известных казахстанцев. В их числе мать Президента РК Нурсултана Назарбаева Альжан, мать Бауыржана Момышулы Разия, мать Куляш Байсеитовой Зибажан, бабушка Чокана Валиханова Айганым и другие.

Областной историко-краеведческий музей





Областной историко-краеведческий музей, основанный в 1929 году, размещался в старом приспособленном здании. В 2015 году его закрыли из-за ветхости и аварийности. Новое здание музея построено в Актобе в рамках программы "Рухани жаңғыру". Стоимость проекта - 650 миллионов тенге.

В здании площадью 4,3 тыс. м3 созданы все условия для хранения артефактов. Для посетителей доступны 11 тематических залов с ценными археологическими находками и раритетами. Фонды музея насчитывают около 110 тысяч экспонатов. Здесь же работают реставрационная и художественная мастерские, научная библиотека с читальным залом, профессиональное фондохранилище.

Образовательно-познавательный центр "Асем"

В рамках регионального проекта "Бакытты бала" в целях создания благоприятных условий для реализации интеллектуального и личностного потенциала детей открыт образовательно-познавательный центр "Асем". Круглогодичный центр ежемесячно принимает 300 детей в возрасте от 10 до 16 лет со всего Казахстана и ближнего зарубежья.

В центре для одаренных детей площадью 13 гектаров проводят обучение ведущие педагоги, а также выдающиеся личности, достигшие успехов в различных сферах. На территории центра расположены 3 спальных корпуса, молодежный центр "Жастар ордасы", медицинский пункт, спортивные и воркаут-площадки, настольный теннис и база для легкой атлетики, открытый плавательный бассейн, эстрадная и танцевальная площадки, действуют различные лаборатории, а также учебные центры по робототехнике и другим направлениям.

Реабилитационный центр "Аяла"

Первый в западном регионе детский реабилитационный центр "Аяла" построен за счет средств ТОО "Актюбинская медная компания". Здесь созданы все условия для амбулаторной реабилитации детей с церебральным параличом, аутизмом и нейро-ортопедической патологией. В год здесь планируют оздоравливать 1 500 особенных детей. В этих целях разработаны программы социально-психологической и медицинской реабилитации детей с инвалидностью.

Центр оснащен современным оборудованием из Швейцарии, Чехии, Польши и России, США. Здесь функционируют три ЛФК-зала, оказываются все виды физио-, парафино-, иглорефлексотерапии, массажа, имеются солевая шахта, специальные оснащенные кабинеты логопедов, психологов, кабинет виртуальной дельфинотерапии и ароматерапии, сенсорная комната.

Оздоровительный лагерь "Куншуак"

Центр, не имеющий аналогов в Казахстане, введен в эксплуатацию в рамках проекта "Бакытты бала". С открытием круглогодичного оздоровительного лагеря "Куншуак" маленькие актюбинцы с особыми потребностями получили возможность поправить свое здоровье и отдохнуть на свежем воздухе. Лагерь площадью более 2 га готов круглый год принимать детей, не способных к самостоятельному передвижению. Объект располагает 8 жилыми корпусами, спортивными и игровыми площадками, клубом, столовой и баней. На реконструкцию оздоровительного комплекса было потрачено 178 миллионов тенге.

"Неке сарайы"

Стоимость строительства Дворца бракосочетания составила порядка 1,5 млрд тенге. В "Неке сарайы" созданы все условия для комфорта молодоженов и гостей. Дворец представляет собой целый комплекс. В него входят четыре зала, где будут заключать браки в торжественной обстановке. Они оформлены в разных стилях, также имеется зона ожидания для молодоженов.

Ледовый Дворец





Ледовая арена стоимостью 3,8 млрд тенге построена в рамках ГЧП с участием словацких инвесторов. Учредители компании "H+H TECHNIKА" являются профессиональными хоккеистами, руководящими хоккейными школами.

Здесь круглогодично можно проводить профессиональные соревнования не только по хоккею, но и по фигурному катанию, баскетболу, мини-футболу, боксу, большому теннису, гимнастике, а также зрелищные культурные мероприятия. Общая площадь спортивного комплекса - 8500 кв. м., площадь ледового катка - 28х58 метров. Зал вмещает более 2500 зрителей.

Футбольно-тренировочный комплекс "5 полей"

В Актобе в рамках проекта "Бақытты бала" начал работать единственный в Казахстане крытый комплекс с пятью футбольными полями, соответствующими международным стандартам ФИФА.

На реконструкцию простаивающей фабрики в здании которой был открыт футбольно-тренировочный комплекс, обустройство футбольных полей, ремонт технических и вспомогательных помещений частным инвестором направлено 300 миллионов тенге. На площади в 8000 м3 созданы все условия для комфортного занятия футболом, имеется поле с покрытием из натурального спортивного паркета с плавающей подушкой, которая позволяет снизить риск получения травм.

Теннисный центр

Торжественное открытие нового теннисного центра ACE состоялось в Актобе в текущем году. Спортивный объект построен в рамках государственно-частного партнерства и соответствует передовым международным стандартам. Комплекс представляет собой современную тренировочную базу по подготовке профессиональных теннисистов и уже пользуется большой популярностью у актюбинцев.

В новом ультрасовременном центре стоимостью 2 млрд тенге имеются четыре открытых и четыре крытых корта, гостиница и тренажерный зал. Общая площадь центра составляет 6,9 тыс. м3.

Yurta Park

В Год ребенка в Актобе открылся парк семейного отдыха "Yurta park". На площади 3,5 га размещены административная часть, культурно-развлекательный и спортивно-оздоровительный блоки.

Также в 2018 году горожанам был подарен аквапарк. Общий объем инвестиций в данный проект составит почти 5,8 млрд. тенге.

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