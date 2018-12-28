К новому году огурцы подорожали на 46% за месяц, помидоры — на 33%

Также подорожали рыба и куры — на 2–3%.

По итогам декабря 2018 года в супермаркетах и на базарах Казахстана резко подорожали огурцы и помидоры — на 45,8% и 32,8% соответственно, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

Удорожание ожидаемо: в зимний сезон свежие овощи — либо привозные, либо тепличные. Поднялись также цены на капусту — на 18,3%.

Впрочем, за месяц подорожали все овощи без исключения.

По сообщениям пресс-службы министерства сельского хозяйства, основной причиной колебания цен на овощную продукцию является сезонность производства. Кроме того, на рост цен на продовольственные товары, помимо вышеуказанных причин, действует увеличение цен на товары и услуги, прямо влияющие на себестоимость продукции: ГСМ, электроэнергия, коммунальные услуги.

Говоря о росте цен на огурцы, в МСХ уточнили, что посевная площадь под эту культуру в 2018 году увеличена на 2,5 тыс. га, валовой сбор достиг 460 тыс. тонн, что на 50 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Внутреннее потребление составляет 480 тыс. тонн.

Также в ведомстве добавили, что в целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары формируются региональные стабилизационные фонды продовольственных товаров, ведётся строительство оптово-розничных центров в пяти крупных городах Казахстана.

Среди фруктов в декабре выросли в цене лишь бананы (+2,4%) и, незначительно, курага (+0,4%), а вот лимоны, напротив, дешевеют: −2,3% за месяц.



Среди товаров животного происхождения растут цены на молочную продукцию: так, сырое молоко подорожало за декабрь на 3,1%, сливочный спрэд — на 0,7%, масло — на 0,5%.

Жители Астаны получили возможность покупать продукты по низким ценам с минимальной "накруткой". Недорогие социально значимые продукты горожане могут найти на столичном рынке "Шапагат".

Как сообщил директор рынка Мухтар Есболганов, наценка на оптовую стоимость социально значимых продуктов составляет не более 10%.

В социально значимые продукты входят 19 наименований товаров — например, рис, гречка, макароны, мука, чай, сахар, овощи и молочные продукты, яйца и некоторые виды мяса.

Так, например, говядина как социально значимый продукт на "Шапагате" стоит 1350 тенге за килограмм.

Цены на свежую рыбу выросли на 2,6% за месяц, на мороженую рыбу — на 1,8%, на солёную и копчёную — на 1,6%.

Продолжает дорожать продукция птицеферм: куры подорожали на 2,5% за месяц, яйца — на 2,4%, куриные окорочка — на 2% за месяц.

Среди красного мяса и мясных изделий цены выросли за месяц менее чем на 1%.



Среди круп на 1,4 % выросло в цене пшено, подорожала мука как первого (на 0,9% за месяц), так и высшего (на 0,7%) сорта.

Менее чем на 1% подорожал за месяц хлеб — как пшеничный, так и ржано-пшеничный.

Среди макаронных изделий незначительно (менее чем на 1%) выросли в цене вермишель, лапша и рожки.



Выросли цены и в сегменте напитков: так, водка подорожала на 1,3% за месяц, а вода — на 0,4%.

Цены в секторах бакалейной продукции показали незначительный рост — менее чем на 1% за месяц.

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