АО "КазТрансГаз Аймак" погашены облигации на сумму 12,4 млрд тенге

Полное плановое погашение выпуска произведено за счет собственных средств АО "КазТрансГаз Аймак".

Дочерняя компания Национального оператора АО "КазТрансГаз" АО "КазТрансГаз Аймак" полностью погасило обязательства по своим 5-летним облигациям, выпущенных 27.12.2013 г. на сумму 12 млрд 409 млн тенге с купонной ставкой 7,5 %, в пределах первой облигационной программы.

Успешное погашение было произведено по номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купонного вознаграждения. Общая сумма выплаты составила 12 млрд 853 млн тенге, из них 12 млрд 388 млн тенге – погашение облигаций по номинальной стоимости, 464,5 млн тенге – купонное вознаграждение.

За счет средств, полученных от размещения облигаций, АО "КазТрансГаз Аймак" были реализованы проекты по газификации, модернизации и реконструкции сетей газоснабжения Атырауской, Кызылординской и Мангистауской областей.

Полное плановое погашение выпуска произведено за счет собственных средств АО "КазТрансГаз Аймак".

Своевременное погашение облигационного займа свидетельствует о финансовой устойчивости компании, а также эффективно проводимой политике заимствования и обслуживания долга.

Обществу присвоены долгосрочные рейтинги от международного рейтингового агентства "Fitch Ratings" на уровне "BBB-", прогноз "Стабильный".

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