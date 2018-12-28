На решение суда о ликвидации "Банка Астаны" поданы апелляционные жалобы

Cрок рассмотрения по всем апелляционным жалобам не превысит двух месяцев со дня поступления в городской суд.

Алматинский городской суд проинформировал Казахстанский фонд гарантирования депозитов о том, что решение суда о принудительной ликвидации АО "Банк Астаны" не вступило в законную силу, поскольку в СМЭС поступили апелляционные жалобы от шести юридических и трех физических лиц, передает Zakon.kz.

Как известно, 26 ноября 2018 года СМЭС Алматы принято решение о принудительной ликвидации АО "Банк Астаны". В решении суда был предусмотрен срок один месяц для подачи апелляционных жалоб в СМЭС. При этом любое заинтересованное лицо может подать апелляцию на судебное решение: например, это могут быть кредиторы, заемщики, вкладчики, работники банка или иные юридические и физические лица, по отношению к которым банк не исполнил договорные обязательства.

27 декабря Алматинский горсуд сообщил, что в СМЭС поступили апелляционные жалобы от шести юридических и трех физических лиц. В их числе апелляционная жалоба ТОО "CAMERON", АО "Социально-предпринимательская корпорация "Ертіс" от 25 декабря 2018 года, ТОО "Элит құс компаниясы", ТОО "CentreTrade", ТОО "Айс Мастер-Казахстан", ТОО "Dedal Stroy".

Также Алматинский городской суд сообщил, что срок рассмотрения по всем апелляционным жалобам не превысит двух месяцев со дня поступления.

В Казахстанском фонде гарантирования депозитов напомнили, что все 275 693 вкладчиков АО "Банк Астаны" – физические лица и индивидуальные предприниматели получат причитающееся компенсационное возмещение за счет средств КФГД в полном объеме по всем вкладам, текущим счетам и платежным карточкам. Сумма выплаты вкладчикам банка составляет 37,3 миллиарда тенге.

КФГД готов выплатить вкладчикам "Банка Астаны" причитающееся гарантийное возмещение в полном объеме.

"КФГД будет следить за развитием событий по рассмотрению Алматинским городским судом полученных апелляционных жалоб. Как только будет получена информация от Алматинского городского суда о конкретных датах рассмотрения девяти апелляционных жалоб и принятых по ним решениях, КФГД будет незамедлительно доводить до сведения вкладчиков информацию посредством публикации в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте КФГД: www.kdif.kz", - сообщили в фонде.

Особо обратили внимание вкладчиков банка на тот факт, что "в социальных сетях и в сети Интернет активно распространяются провокационные комментарии, направленные на то, чтобы ввести вкладчиков и общественность в заблуждение, создать искусственный ажиотаж и панику среди вкладчиков ликвидируемых банков, сформировать недоверие к информации, распространяемой фондом, к способности фонда выплатить деньги вкладчикам и к наличию необходимого денежного резерва".

"Просим сохранять спокойствие и не реагировать на подобные комментарии, а руководствоваться официальной информацией, размещенной на официальном веб-сайте КФГД www.kdif.kz. Информация дублируется в Telegram-канале фонда (t.me/KDIF_info), на странице фонда в Facebook (@kdifkz) и в мобильном приложении NBK-online", - говорится в сообщении.

По всем вопросам, связанным с гарантией по депозитам, расчетам суммы гарантирования и другим вопросам вкладчики могут обращаться в call-центр КФГД по бесплатному короткому номеру 1460.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!