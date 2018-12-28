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Конгрессмен США призывает к дальнейшему укреплению партнерства с РК

США будут укреплять партнерство с Казахстаном - конгрессмен.

Фото : 24.kz28 декабря 2018, 14:14

Накануне Нового года американские политики отмечают успешное развитие двусторонних отношений с Казахстаном и выражают надежду на дальнейшие перспективы сотрудничества, передает Zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

Среди них конгрессмен США Дана Рорабахер. Он предлагает создать совместный хаб для коммуникаций и деловых связей.

Дана Рорабахер, конгрессмен США:

- Надо понимать, что после обретения независимости народ Казахстана сумел объединиться, избежать каких-либо конфликтов. Наряду с этим, страна унаследовала от "холодной войны" ядерное оружие и сумела справиться с этим вызовом, защитив и себя, и весь мир. У Казахстана уникальное расположение в центре планеты. Нам надо воспользоваться этим и работать с вами, чтобы использовать страну в качестве хаба для коммуникаций, транспортных и торговых связей со всем миром. Новые технологии позволят достичь этого. И США будут укреплять партнерство с Казахстаном.


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