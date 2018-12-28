Названа доходность пенсионных счетов казахстанцев за год

На пенсионных счетах уже накоплено более 9 трлн тенге.

Сумма чистого инвестиционного дохода за 11 месяцев 2018 года, зачисленного на счета вкладчиков и получателей, составила около 746,8 млрд тенге, передает Zakon.kz.

ЕНПФ огласил данные о текущей деятельности по состоянию на 1 декабря 2018 года. По данным фонда, общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 декабря 2018 года составила 9,1 трлн тенге, увеличившись с начала года на 1,4 трлн, или на 17%.

За 11 месяцев 2018 года количество индивидуальных пенсионных счетов увеличилось на 248,7 тысяч индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) вкладчиков (получателей). Общее количество ИПС по всем видам договоров на 1 декабря текущего года составило 10,4 млн единиц.

Большую часть всех пенсионных накоплений, составили накопления за счет обязательных пенсионных взносов, сумма которых составила 8,9 трлн тенге. Средняя сумма ежемесячного взноса составляет 15,6 тыс.тенге. При этом общая сумма поступлений за 11 месяцев 2018 года составила 722,8 млрд тенге. Для сравнения за аналогичный период прошлого года пенсионные взносы составили 646,2 млрд тенге, прирост составил 12%.

"Сумма чистого инвестиционного дохода за 11 месяцев 2018 года, зачисленного на счета вкладчиков и получателей, составила около 746,8 млрд тенге, то есть практически на уровне поступлений по взносам в систему. Доходность за 11 месяцев этого года составила 9,24% при инфляции 4,6%. Если брать в годовом выражении, то доходность за 12 месяцев (к аналогичному периоду прошлого года) составляет 10,02%, инфляция за этот период отмечена на уровне 5,3%. Таким образом, мы видим, что вкладчики получают реальный доход, поскольку показатели доходности пенсионных активов выше уровня инфляции",– считают в ЕНПФ.

Что касается пенсионных выплат из ЕНПФ за 11 месяцев 2018 года, то общая сумма составила 156 млрд тенге. Из них 76,6 млрд тенге (или 49 %) составили выплаты по достижении пенсионного возраста, 22,2 млрд тенге (или 14 %) – перевод пенсионных накоплений в страховые организации, 32,0 млрд тенге (или 20%) – выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК, и 25,2 млрд тенге (или 16%) – другие единовременные выплаты (наследникам и на погребение).

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