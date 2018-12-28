Никто не живет на одну зарплату в театре - Мухамедиулы

Конечно, мы заинтересованы, чтобы всем поднять зарплату - министр.

Фото : Газета.ru

На пресс-конференции в правительстве РК министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о зарплатах культурных работников, передает Zakon.kz. Министр отметил, что заработная плата - это очень хороший вопрос. "Вот, вы говорите 70 тысяч... в Алматы в оперном театре - 80 тысяч, зарплата всегда маленькая. Наша главная задача - предоставлять возможность, чтобы наши таланты больше реализовали себя. Я скрывать не буду, когда я был студентом, я уже на третьем курсе работал в государственном оркестре, надо было двигаться вперед. В 6 утра вставал, в 11 ночи - отбой, и в субботу, и в воскресенье. Но у меня всегда было огромное желание двигаться, все музыканты во всем мире так делают, никто не живет на одну зарплату в театре. Сейчас тем более есть колоссальная возможность в вокальных трио, квартетах. Или делают свои спектакли, как Сергей Безруков и Машков, они с удовольствием, кроме своей основной работы, делают коммерческие спектакли и выступают", - отметил он. Мухамедиулы рассказал, что идет работа во вопросу маленькой зарплаты. "Наша главная задача поднять зарплату библиотечным рабочим и архивариусам. Тем, кто не имеет возможности на дополнительный заработок. Мы должны им поднимать, а музыканты и актеры - у них есть более широкое поле деятельности. Конечно, мы заинтересованы, чтобы всем поднять зарплату", - заключил А. Мухамедиулы.

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