Назарбаев рассказал о досрочных выборах в Казахстане

По его словам, нет предпосылок для досрочного переизбрания парламента страны.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с представителями прессы ответил на вопрос о досрочных выборах в Казахстане, передает Zakon.kz.

"По Парламенту никаких нету вопросов, чтобы их досрочно переизбирать. Они выполняют свою законодательную роль. Вчера мы подвели итоги года. То, что мы предлагаем, новые программы, направление, законодательное обеспечение идет очень успешно. Мы ввели изменения в конституцию. Семь партий у нас в стране действуют. Сейчас по партийному списку будут избираться и маслихаты на местах. Поэтому срок Парламента 2021 год, по-моему, и вот в эти сроки будут избираться. А выборы Президента – в декабре 2020 года. Два года еще. О чем мы говорим? Ближе будет к делу, тогда и поговорим".

Нурсултан Назарбаев подвел итоги прошедших в этом году важных событий в Казахстане. 27 декабря президент Казахстана провел встречу с представителями отечественных средств массовой информации и ответил на вопросы журналистов.

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