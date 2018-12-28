Казахстан в 2018 году показал лучший в мире рост экономики

По словам Нурсултана Назарбаева, экономика страны даже в сложных мировых условиях выросла на 4%.

Нурсултан Назарбаев во время встречи с представителями прессы рассказал, с какими экономическими показателями Казахстан закончил 2018 год, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что даже в тяжелых условиях санкционных и торговых войн экономика республики показала рост более 4%, что выше мирового уровня.

"Нам надо большими темпами идти, но в этих условиях и это хорошо. Инфляция осталась в коридоре 5-7%. Золотовалютные резервы достигли 70-80 млрд долларов. Это дает устойчивость деятельности нашего государства в условиях кризиса. Посмотрите три месяца назад баррель нефти стоил 80 долларов, сейчас – меньше 60-ти. В таких условиях приходится работать. Больше половины поступлений в бюджет – такие сырьевые средства. Несмотря на это, мы ввели новые 100 объектов в этом году, в целом 1200 объектов. Больше полумиллиона человек получили новую, более высокооплачиваемую работу. В целом, экономика тоже, можно считать, нормальная, наше правительство, регионы, исполнительная власть делали то, что необходимо делать", - сказал глава государства.

Назарбаев добавил, что, хоть показатели регионов отличались в лучшую или худшую стороны, в целом страна идет правильным курсом.

"В этом бушующем мире плывет курсом таким, каким и должна идти. Если корабль не знает гавани, в которую должен прийти, то он никогда не придет в нее, говорили философы. Казахстан-2050 должен войти в тридцатку развитых государств мира. Все наши планы и программы двигаются в этом направлении", - добавил он.

Нурсултан Назарбаев подвел итоги прошедших в этом году важных событий в Казахстане. 27 декабря президент Казахстана провел встречу с представителями отечественных средств массовой информации и ответил на вопросы журналистов.

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