Мы должны извлечь пользу в отношениях с Китаем - Назарбаев

В КНР с председателем Си Цзиньпином у меня есть договоренность по Шелковому пути, по развитию строить новые заводы - президент РК.

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев рассказал о принципах построения отношений с Китаем, передает Zakon.kz.

По словам главы государства, в АПК еще предстоит много работы, это один из важных резервов страны.

"Мы производим пшеницу и продаем ее, мясо, молоко. Сейчас Китай открылся, из за конфликтов, которые в мире идут, мы должны извлекать пользу. Уже польза идет. Мы начали поставлять сельхоз продукцию в Китай. То есть есть сбыт нашей продукции, но надо его переработать. Переработать и повысить цену. Даже пшеницу сейчас настолько глубоко переработать можно. Глютен – из этой пшеницы оказывается ткань можно производить. Не говоря о том, что заводы по производству лапши китайцы строят. Это тоже надо. То есть не только продавать просто пшеницу, хотя бы муку, хотя бы изделия из муки. Поэтому на это, на переработку, мы будем направлять индустриализацию. Параллельно строя новые заводы. В КНР с председателем Си Цзиньпином у меня есть договоренность по Шелковому пути, по развитию строить новые заводы. Около 60 предприятий стоимостью 30 млрд долларов. 12 уже введено, 6 введено будет в этом году, 12 в работе находятся. То есть во всю строятся эти предприятия. Особенно я направляю их на переработку сельхозпродукции. То есть этой работой мы не будем останавливаться, будем идти вперед. Пусть будет у нас сырьевая индустрия, пусть будет перерабатывающая индустрия. И это полезно со всех сторон. Это устойчивость государства. Это дает возможность нам внутри страны быть самодостаточными".

Нурсултан Назарбаев подвел итоги прошедших в этом году важных событий в Казахстане. 27 декабря президент Казахстана провел встречу с представителями отечественных средств массовой информации и ответил на вопросы журналистов.

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